محسن عادل: الاقتصاد يحتاج لحزم تحفيزية بسبب كورونا

كتب عبد الحليم سالم

أكد محسن عادل الرئيس السابق للهيئة العامة للاستثمار، أنه من المهم تنشيط الاقتصاد فى المقام الأول قبل حمايته مع الحفاظ على فرص العمل، وتقسيط الضرائب، مستعرضا أهم الإجراءات التى يجب اتباعها لمواجهة أثار أزمة كورونا.

وأضاف محسن خلال لقائه مع الاعلامي رامى رضوان فى برنامج مساء دى أم سى، أنه من المهم مواجهة التحديات مع الحفاظ على السيطرة على الدين العام وعلى عجز الموازنة العام المقبل، تزامنا مع الخروج من الأزمة الحالية، موضحًا إننا نحتاج لسياسات اقتصادية فعالة دون التحميل على البنك المركزى بشكل كبير وهو الذى تحمل أعباء 4 سنوات ماضية.

وأوضح محسن عادل، أنه بمجرد الانتهاء من الأزمة سيكون الصعود حادا مثل الهبوط، فى الاقتصادات العالمية، كما ذكر الدكتور محمود محيى الدين من قبل، مشيدا بالإجراءات الحكومية التى تم اتخاذها لدعم البورصة ودعم الاقتصاد من خلال البنوك الفترة الحالية علاوة على أهمية استمرار تحفيز الاقتصاد لعبور الأزمة التى تشابه أزمة الكساد الكبير فى العالم من قبل.