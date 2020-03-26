اليوم السابع
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الخميس، 26 مارس 2020 04:48 م
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محافظ الفيوم: تطهير 92 منشأة وتوعية المواطنين ضمن مبادرة إيد واحدة ضد كورونا

الخميس، 26 مارس 2020 04:31 م
محافظ الفيوم: تطهير 92 منشأة وتوعية المواطنين ضمن مبادرة إيد واحدة ضد كورونا تعقيم وتطهير المنشأت وتوعية المواطنين
الفيوم رباب الجالي

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قال الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، إن مبادرة إيد واحدة ضد كورونا التى تم إطلاقها أول أمس بمشاركة الأحزاب السياسية والجمعيات الأهليهة ومؤسسات المجتمع المدنى جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذى بالمحافظة، قد نجحت فى تطهير وتعقيم 92 منشآة وموقع مختلف بمراكز المحافظة فضلاً عن توعيه المواطنين.

 

وأوضح محافظ الفيوم، أنه تم تطهير وتعقيم 13 منشآة بمركز طاميهة، ومنها مبنى ديوان عام المركز والبنك الأهلي والسجل المدني وإدارات التموين والشؤون الاجتماعية والأوقاف والإدارة التعليمية ومساكن الإيواء ومكتب البريد والتأمينات الاجتماعية، ومحكمة الأسرة وشارع 23 يوليو هذا بجانب توعية المواطنين بتلك الأماكن بمخاطر فيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية منه.
 

وفي مركز سنورس تم تطهير وتعقيم 12 منشاة، ومنها مبنى ديوان عام المركز والسجل المدني ومكتبي بريد تموين ترسا، أما في مركز أبشواي فقد تم تطهير وتعقيم 23 منشآت، ومنها مبنى ديوان عام المركز ومجمع خدمات الوحدة المحلية بأبوكساة والعجميين.

تعقيم وتطهير المنشأت وتوعية المواطنين (1)

تعقيم وتطهير المنشأت وتوعية المواطنين 

تعقيم وتطهير المنشأت وتوعية المواطنين (2)
تعقيم وتطهير المنشأت وتوعية المواطنين

تعقيم وتطهير المنشأت وتوعية المواطنين (3)
تعقيم وتطهير المنشأت وتوعية المواطنين

تعقيم وتطهير المنشأت وتوعية المواطنين (4)
تعقيم وتطهير المنشأت وتوعية المواطنين

تعقيم وتطهير المنشأت وتوعية المواطنين (5)
تعقيم وتطهير المنشأت وتوعية المواطنين 

تعقيم وتطهير المنشأت وتوعية المواطنين (6)
تعقيم وتطهير المنشأت وتوعية المواطنين
تعقيم وتطهير المنشأت وتوعية المواطنين (7)
تعقيم وتطهير المنشأت وتوعية المواطنين 
 

 

 

 


الفيوم

محافظة الفيوم

مكافحة كورونا

تطهير المنشآت

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