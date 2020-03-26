اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مارس 2020 10:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الغربية: توفير 4 سيارات لتوصيل المواطنين العالقين وقت الحظر

الخميس، 26 مارس 2020 09:29 م
محافظ الغربية: توفير 4 سيارات لتوصيل المواطنين العالقين وقت الحظر سيارات الطوارئ بالغربية
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، اليوم الخميس، عن توفير 4 سيارات لتوصيل المواطنين العالقين وقت حظر التجوال ، بجميع أنحاء المحافظة .

 

وأضاف المحافظ فى بيان له، أن أماكن تواجد السيارات بجوار ديوان المحافظة وتنطلق حين استدعائها من غرفة عمليات المحافظة لتوجيهها للمواطن فى حالات الطوارئ وقت الحظر ، كما يتم وضع بانر باسم طوارئ محافظة الغربية خلف السيارة لتسهيل مهمة السائق بمروره أثناء نقل حالة الطوارى لاى مستشفى أو توصيل احد خلال فترة الحظر لعدم توافر اية مواصلات.

 

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، قد صرح صباح اليوم بأنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية بالمحافظة وإبلاغ رؤساء الاحياء والمدن ، بعدم غلق محلات السوبر ماركت والمخابز والصيدليات خارج المولات التجارية ، بناء على تعليمات رئاسة مجلس الوزراء ، وذلك بعد شكاوى المواطنين أمس بقيام مجالس المدن والأجهزة التنفيذية بغلق المحال مخالفة للقرار .

 

وأوضح محافظ الغربية أنه تم ارسال فاكسات بضرورة تنفيذ التعليمات إلى مجالس المدن للبدء فى تطبيقها اليوم ، مضيفا أنه سيتم المرور على المدن والقرى لمتابعة تنفيذ الإجراءات .

 

وفى سياق متصل قاد حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمقاهى بمدينة كفر الزيات للتأكد من التزامها بالقرارات التى اتخدتها الحكومة المصرية والإغلاق فى تمام السابعة مساءا ، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشى فيروس كورونا حيث تفقد المحافظ شواع المدينة وشدد على اغلاق كافة المحلات والمطاعم وتحرير محاضر للمخالفين.

 

وخلال الجولة قرر المحافظ ازالة السوق العشوائى بميدان المحكمة والباعة الجائلين حرصا على سلامة المواطنين ومنع الزحام وتكدس الباعة مما يساعد على انتشار الفيروس بسبب الاختلاط الى جانب احداث شلل مرورى بتلك المنطقة.

 

وقاد المحافظ حملة المرافق لإزالة الانشغالات والباعة الجائلين وإزالة الكتل الاسمنتية وشدد على تحرير محاضر للباعة المخالفين وعدم عودتهم للمنطقة التى تمت فيها اعمال الازالة مرة اخرى .

 

كما كلف المحافظ رئيس مدينة كفرالزيات بتوفير قطعة ارض خارج المدينة تمهيدا لإزالة السوق العشوائى بالكامل ونقل الباعة الجائلين له كما شدد على قيام فرق الإدارة الصحية بتطهير وتعقيم شامل للسوق وتطهيره بالمطهرات فى إطار. مكافحة انتشارفيروس كورونا.

 

وشهدت جولة محافظ الغربية قيامه بتوعية الباعة الجائلين والمواطنين بخطورة الاختلاط والتكدس لما يمثله من خطورة كبيرة لانتشار الفيروس، مؤكدًا ان الاجراءات والازالات للسوق لصالح الحفاظ على صحة المواطنين.


أخبار مصرية

أخبار مصر اليوم

أخبار عاجلة

محافظ الغربية

أخبار الغربية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تطهير وقياس درجات الحرارة للعاملين بالمركز الاستكشافى بالغربية

الخميس، 26 مارس 2020 08:16 م

الهدوء يسيطر على شوارع الغربية مع بداية حظر التجوال

الخميس، 26 مارس 2020 08:02 م

وزير الأوقاف ينهي خدمة خطيب بالدقهلية فتح زاوية ببيته للصلاة بالغربية

الخميس، 26 مارس 2020 06:36 م

سقوط مافيا "الكمامات" بالمحافظات.. مديريات الأمن توجه ضربة لتجار المستلزمات الطبية المغشوشة.. ضبط كحول مغشوش ومسرطن و15 ألف كمامة مجهولة بالغربية.. ومصنع بدون ترخيص بالشرقية.. صور

الخميس، 26 مارس 2020 06:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار مصر.. إغلاق كلي للمحال والمطاعم الجمعة والسبت.. والحظر من 7مساء لـ6صباحا

أخبار مصر.. إغلاق كلي للمحال والمطاعم الجمعة والسبت.. والحظر من 7مساء لـ6صباحا

تخفيض راتب حسام البدري مع المنتخب 25 % بناء على طلبه

تخفيض راتب حسام البدري مع المنتخب 25 % بناء على طلبه

الصحة: وقف العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات باستثناء صرف العلاج الشهرى

الصحة: وقف العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات باستثناء صرف العلاج الشهرى

س و ج.. كيف يتعامل الأهلي مع ملف رمضان صبحى؟

س و ج.. كيف يتعامل الأهلي مع ملف رمضان صبحى؟

وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة