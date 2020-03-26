محافظ الغربية: توفير 4 سيارات لتوصيل المواطنين العالقين وقت الحظر

الغربية محمد طارق

أعلن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، اليوم الخميس، عن توفير 4 سيارات لتوصيل المواطنين العالقين وقت حظر التجوال ، بجميع أنحاء المحافظة .

وأضاف المحافظ فى بيان له، أن أماكن تواجد السيارات بجوار ديوان المحافظة وتنطلق حين استدعائها من غرفة عمليات المحافظة لتوجيهها للمواطن فى حالات الطوارئ وقت الحظر ، كما يتم وضع بانر باسم طوارئ محافظة الغربية خلف السيارة لتسهيل مهمة السائق بمروره أثناء نقل حالة الطوارى لاى مستشفى أو توصيل احد خلال فترة الحظر لعدم توافر اية مواصلات.

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، قد صرح صباح اليوم بأنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية بالمحافظة وإبلاغ رؤساء الاحياء والمدن ، بعدم غلق محلات السوبر ماركت والمخابز والصيدليات خارج المولات التجارية ، بناء على تعليمات رئاسة مجلس الوزراء ، وذلك بعد شكاوى المواطنين أمس بقيام مجالس المدن والأجهزة التنفيذية بغلق المحال مخالفة للقرار .

وأوضح محافظ الغربية أنه تم ارسال فاكسات بضرورة تنفيذ التعليمات إلى مجالس المدن للبدء فى تطبيقها اليوم ، مضيفا أنه سيتم المرور على المدن والقرى لمتابعة تنفيذ الإجراءات .

وفى سياق متصل قاد حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمقاهى بمدينة كفر الزيات للتأكد من التزامها بالقرارات التى اتخدتها الحكومة المصرية والإغلاق فى تمام السابعة مساءا ، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشى فيروس كورونا حيث تفقد المحافظ شواع المدينة وشدد على اغلاق كافة المحلات والمطاعم وتحرير محاضر للمخالفين.

وخلال الجولة قرر المحافظ ازالة السوق العشوائى بميدان المحكمة والباعة الجائلين حرصا على سلامة المواطنين ومنع الزحام وتكدس الباعة مما يساعد على انتشار الفيروس بسبب الاختلاط الى جانب احداث شلل مرورى بتلك المنطقة.

وقاد المحافظ حملة المرافق لإزالة الانشغالات والباعة الجائلين وإزالة الكتل الاسمنتية وشدد على تحرير محاضر للباعة المخالفين وعدم عودتهم للمنطقة التى تمت فيها اعمال الازالة مرة اخرى .

كما كلف المحافظ رئيس مدينة كفرالزيات بتوفير قطعة ارض خارج المدينة تمهيدا لإزالة السوق العشوائى بالكامل ونقل الباعة الجائلين له كما شدد على قيام فرق الإدارة الصحية بتطهير وتعقيم شامل للسوق وتطهيره بالمطهرات فى إطار. مكافحة انتشارفيروس كورونا.

وشهدت جولة محافظ الغربية قيامه بتوعية الباعة الجائلين والمواطنين بخطورة الاختلاط والتكدس لما يمثله من خطورة كبيرة لانتشار الفيروس، مؤكدًا ان الاجراءات والازالات للسوق لصالح الحفاظ على صحة المواطنين.