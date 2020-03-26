اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مارس 2020 10:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الغربية: بروتوكول تعاون مع الإنتاج الحربى لتنفيذ 5 مشروعات كبرى بـ750 مليون جنيه

الخميس، 26 مارس 2020 09:44 ص
محافظ الغربية: بروتوكول تعاون مع الإنتاج الحربى لتنفيذ 5 مشروعات كبرى بـ750 مليون جنيه وزير الإنتاج الحربى ومحافظ الغربية
الغربية - عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور محمد سعيد العصار ، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، لعدد من المشاريع الكبرى لخدمة المحافظة ، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ، واللواء مهندس ماجد سليمان السرتى رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة  .

وأوضح الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، أن هذه المشاريع تشمل إنشاء فنادق عالية المستوى على أرض البوريفاج بمدينة طنطا ، بهدف تنشيط السياحة الداخلية وإقامة مجمع جراجات متعدد الطوابق لمواجهة التكدس المرورى بطنطا ، ومجمع مطاعم وحدائق على أرض المرور القديمة بشارع الجلاء بمدينة طنطا ، ومنطقة صناعية للموبيليا والأثاث بمساحة 11 فدان بقرية كتامة بمدينة ومركز بسيون ، بالإضافة إلى إنشاء مصنع لتدوير مخلفات البناء على أرض مصرف أبو طبيخ بمدينة كفر الزيات.

وأشار محافظ الغربية، إلى أن هذه المشاريع تأتى فى إطار استراتيجية المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، بكافة القطاعات الخدمية والتنموية وتلبية احتياجاتهم

وأكد المحافظ ثقته فى الخبرات والإمكانيات التكنولوجية العالية التى تمتلكها شركات الإنتاج الحربى والتى تمكنها من تنفيذ المشروعات بالمحافظة، طبقاً لمعايير الجودة العالمية وفى التوقيتات المحددة، مؤكدا استمرار التعاون بين الطرفين لتعظيم الاستفادة من المشروعات التى سيتم تنفيذها.

وأوضح الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية ، على أهمية هذه المشاريع فى تنمية موارد المحافظة من خلال تعظيم الفائدة الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية لبعض الأراضى التى تدخل فى نطاق الحيز الجغرافى لمحافظة الغربية ، بهدف تطويرها والاستفادة منها واستغلال بعضها كاستثمارات

وأضاف نائب محافظ الغربية ، أن هذه المشاريع الكبرى توفر 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب ، بتكلفة مبدئية 750 مليون جنيه ، جاء ذلك خلال توقيعه بروتوكول التعاون بمشاركة اللواء المهندس ماجد سليمان السرتى رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة  .￼

 

 


اخبار مصريه

اخبار مصر اليوم

اخبار عاجله

وزير الانتاج الحربي

محافظ الغربية

نائب محافظ الغربية

اخبار الغربيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الغربية يتابع حظر التجوال بمركز قطور

الأربعاء، 25 مارس 2020 11:24 م

صور.. نائب محافظ الغربية: تنفيذ مخططات المحافظة لإعادة تأهيل ورصف الشوارع

الأربعاء، 25 مارس 2020 03:25 م

محافظ الغربية يناشد المواطنين الالتزام بالحظر حفاظا على السلامة العامة

الأربعاء، 25 مارس 2020 02:52 ص

نائب محافظ الغربية يفض أحد الأفراح بالمحلة ويضبط سائق بالرى لتخلصه من المخلفات بالمصرف

الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:00 ص

محافظ الغربية يناشد المواطنين بالبقاء فى المنازل وتجنب الزحام

الإثنين، 23 مارس 2020 02:37 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون بـ2 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون بـ2 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا

انتهاء أول يوم حظر تجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء أول يوم حظر تجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

حصاد مرحلة البناء.. 5 مشروعات لتطوير قطاع الطيران المدنى بـ948 مليون جنيه

حصاد مرحلة البناء.. 5 مشروعات لتطوير قطاع الطيران المدنى بـ948 مليون جنيه

فى زمن وباء كورونا.. كيف تستخرج بدل فاقد للرقم القومى من البيت؟

فى زمن وباء كورونا.. كيف تستخرج بدل فاقد للرقم القومى من البيت؟

بـ"شكة الإصبع".. بريطانيا تكشف عن التوصل لاختبار جديد يكشف الإصابة بكورونا

بـ"شكة الإصبع".. بريطانيا تكشف عن التوصل لاختبار جديد يكشف الإصابة بكورونا

بدأ العد التنازلى.. 28 يومًا يتبقى على شهر رمضان.. يبدأ فلكيًا الجمعة 24 أبريل

بدأ العد التنازلى.. 28 يومًا يتبقى على شهر رمضان.. يبدأ فلكيًا الجمعة 24 أبريل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة