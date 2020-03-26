محافظ الغربية: بروتوكول تعاون مع الإنتاج الحربى لتنفيذ 5 مشروعات كبرى بـ750 مليون جنيه

الغربية - عادل ضرة

شهد وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور محمد سعيد العصار ، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، لعدد من المشاريع الكبرى لخدمة المحافظة ، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ، واللواء مهندس ماجد سليمان السرتى رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة .

وأوضح الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، أن هذه المشاريع تشمل إنشاء فنادق عالية المستوى على أرض البوريفاج بمدينة طنطا ، بهدف تنشيط السياحة الداخلية وإقامة مجمع جراجات متعدد الطوابق لمواجهة التكدس المرورى بطنطا ، ومجمع مطاعم وحدائق على أرض المرور القديمة بشارع الجلاء بمدينة طنطا ، ومنطقة صناعية للموبيليا والأثاث بمساحة 11 فدان بقرية كتامة بمدينة ومركز بسيون ، بالإضافة إلى إنشاء مصنع لتدوير مخلفات البناء على أرض مصرف أبو طبيخ بمدينة كفر الزيات.

وأشار محافظ الغربية، إلى أن هذه المشاريع تأتى فى إطار استراتيجية المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، بكافة القطاعات الخدمية والتنموية وتلبية احتياجاتهم.

وأكد المحافظ ثقته فى الخبرات والإمكانيات التكنولوجية العالية التى تمتلكها شركات الإنتاج الحربى والتى تمكنها من تنفيذ المشروعات بالمحافظة، طبقاً لمعايير الجودة العالمية وفى التوقيتات المحددة، مؤكدا استمرار التعاون بين الطرفين لتعظيم الاستفادة من المشروعات التى سيتم تنفيذها.

وأوضح الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية ، على أهمية هذه المشاريع فى تنمية موارد المحافظة من خلال تعظيم الفائدة الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية لبعض الأراضى التى تدخل فى نطاق الحيز الجغرافى لمحافظة الغربية ، بهدف تطويرها والاستفادة منها واستغلال بعضها كاستثمارات.

وأضاف نائب محافظ الغربية ، أن هذه المشاريع الكبرى توفر 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب ، بتكلفة مبدئية 750 مليون جنيه ، جاء ذلك خلال توقيعه بروتوكول التعاون بمشاركة اللواء المهندس ماجد سليمان السرتى رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة .￼