اليوم السابع
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محافظ الشرقية : عمل المخابز يومى الجمعة والسبت

الخميس، 26 مارس 2020 02:55 م
محافظ الشرقية : عمل المخابز يومى الجمعة والسبت اللواء ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أنه لا تعطيل لعمل المخابز يومى الجمعة والسبت ، والعمل بالمخابز مستمر طوال أيام الأسبوع ، طبقاً لما نص عليه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 133/2020 فى مادته الثالثة .

وقال بيان رئيس مجلس الوزراء رقم 4123 /2020 فى مادته الأولى والتى جاء نصها كالأتى تغلق إبتداءا من الساعه الخامسه مساءاً وحتى الساعه السادسه صباحاً أمام الجمهور كافه المحال التجاريه والحرفيه بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكزوالمولات التجاريه وذلك خلال أيام الاسبوع ، فيما عدا يومى الجمعه والسبت فيكون الغلق على مدار الأربعه والعشرين ساعه ولا يسرى حكم الفقره الأولى من هذه الماده على المخابز ومحال البقاله والصيدليات والسوبر ماركت المتواجده خارج المراكز التجارية " . 

جاء ذلك عقب إجتماع المحافظ مع العميد عاطف هيكل رئيس مباحث التموين بالشرقيه و بحضور الدكتور أحمد عبد المعطى نائب المحافظ واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنميه المحليه والمهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد لمحافظه الشرقيه.

أوضح المحافظ ان العمل بالمخابز يبدأ فى تمام الساعه السادسه صباحا مع نهايه موعد حظر التجوال وأنه لاصحه لما تم تداوله من إلغاء تصاريح العاملين بالمخابز والتى يتم إستخراجها من مديريه التموين.

أمر محافظ الشرقيه وكيله وزاره التموين بتفعيل لجان التفتيش والمراقبه على المخابز والمتابعه على مدار اليوم لمنع التلاعب فى الوزن والمواصفات التموينيه لرغيف الخبز ولتنظيم حركه بيع وتداول الخبز تيسيراً على المواطنين ولمنع حدوث ايه تكدسات او تزاحم امام المخابز ، مع التأكيد على أصحاب المخابز طرح الخبز امام المواطنين فى الفتره المسموح بها من السادسه صباحا وحتى بدايه حظر التجوال للمواطنين.

دعا المجتمع المدنى و الشباب بضرورة تشكيل فرق توعية للمواطنين بالقرى بخطورة المرض و بطرق التطهير و الالتزام بالتعليمات ، مؤكد محافظ الشرقية أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى للسيطرة على فيروس كورونا و الحد من إنتشاره مشيرا إلى أن الحكومة إتخدت عدداً من الإجراءات الإحترازية و الوقائية فى هذا الصدد للحفاظ على صحة و سلامة المواطنين، مؤكداً على ضرورة التنسيق و التكامل بين مستشفيات جامعة الزقازيق ومديرية الصحة لتشكيل فرق طبية لمتابعة الحالات الصحية للمواطنين المخالطين للحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا و ذلك تفعيلاً لإجراءات الترصد و التقصى التى تتخدها مديرية الشئون الصحية للحد من إنتشار العدوى.

 

 

 


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