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محافظ الدقهلية: أهالى المحافظة على قدر كبير من الوعى وملتزمين بقرار الحظر

الخميس، 26 مارس 2020 12:07 ص
محافظ الدقهلية: أهالى المحافظة على قدر كبير من الوعى وملتزمين بقرار الحظر ايمن مختار محافظ الدقهلية-ارشيفية
كتب-أحمد صلاح العزب

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قال  الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية إن الجميع بالمحافظة قد التزم بقرار رئيس الوزراء بشأن حظر التجوال وتم غلق جميع المحال التجارية قبل موعدها مشيرا الى ان اهالى محافظة الدقهلية على وعى كبير بالاجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وتابع محافظ الدفهلية خلال لقائة مع مراسل برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد والذى يقدمة الاعلامى احمد موسى أن هناك توجية شديد من المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باللاهتمام بالاسر الاكثر احتياجا وكذالك بعدم رفع اسعار السلع الغذائية على مواطنى المحافظة.

من جانب اخر عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع مديرى المديريات والقطاعات المعنية بمواجهة فيروس كورونا وعدد من رؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وأكد محافظ الدقهلية أهمية منع التجمعات، ومتابعة غلق الأسواق والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لتيسير حركة الآنتقال الإجبارى أثناء وقوع أحداث طارئة، وضرورة التأكد من توفير المياه والكهرباء دون انقطاع على مدار اليوم.

وأكد محافظ الدقهلية على سرعة توفير أجهزة القياس الحرارى بكافة النقاط والمناطق بالمحافظة وتوفير سيارات متنقلة للكشف السريع وأجهزة التعقيم، مشيرا إلى أن أولى الأولويات للدولة توفير احتياجات المواطنين خلال فترة الحظر.

وطالب محافظ الدقهلية بضرورة التنسيق والتعأون بين التضامن والصحة والهلال الأحمر لتوفير متطوعين للقيام بأعمال تطهير ماكينات الصرف الآلى وتوفير المستلزمات من المناديل والكحول .

وأكد محافظ الدقهلية قيام مديرية الصحة بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات الشأن لفحص المخالطين لأى حالات اشتباه أو إصابة وتقصى محيطها العام، والقيام بالتنسيق مع التضامن الاجتماعى بتوزيع متطوعين لمتابعة دور الايتام والمسنين ومتابعة حالات العزل المنزلى والتأكد من التزامهم بالعزل وتوفير متطلباتهم اليومية.

ووجه محافظ الدقهلية لوكيل وزارة التموين بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء للتأكد من توفير السلع الغذائية المختلفة بكافة المحال والمنافذ بأسعارها دون مغالاة والعمل على إقامة عدد من المنافذ للبيع بسعر أقل من الأسعار.

وواصل مختار: حظر الحركة يسير  في المحافظة بشكل ممتاز لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية للمخالفين لحظر الحركة.


ايمن مختار محافظ الدقهلية

حظر التجوال

فيروس كورونا

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