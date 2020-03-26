محافظ البحيرة يوجه بتعقيم الشوارع والميادين خلال فترة حظر التجول

البحيرة ناصر جودة

كثفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة من جهودها لتنفيذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة المواطنين.

حيث قاد اللواء هشام امنة محافظ البحيرة حملة مكبرة لتعقيم الشوارع والميادين بمدينة دمنهور بالتزامن مع فرض قرار حظر التجول للمواطنين.

واكد محافظ البحيرة تكثيف تلك الحملات الوقائية بشكل يومى بكافة مراكز المحافظة.

مضيفا ان هذه الحملات تستهدف تعقيم وتطهير الشوارع والأسوار والأرصفة وجذوع الأشجار ولوحات الإعلانات والأعمدة وصناديق القمامة وأماكن انتظار المواطنين وواجهات المحلات والمنازل وأمام البنوك وماكينات الصراف الآلى بمشاركة الوحدات المحلية ومديريات الصحة والزراعة والطب البيطرى وشركة المياة وإدارة البيئة.

و وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بإستمرار الحملات الرقابية على الأسواق والصيدليات لضبط المخالفين فى اطار خطة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

مشددا على ضرورة عرض أدوات التطهير والتعقيم للجمهور للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا واتباع القوانين والقرارات المنظمة في بيع الادوية والمستحضرات بالسعر الرسمي دون مغالاه .

وناشد محافظ البحيرة المواطنين اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمه والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية للحد من انتشار فيروس الكورونا وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان حرصا على سلامة المواطنين.

مشددا على التنسيق والمتابعة المستمرة مع مديرية الصحة بالبحيرة لمتابعة أي حالات اشتباه أو إصابة بالمرض، و أنه تم رفع درجة الاستعداد بالقطاع الصحي بنطاق المحافظة لمواجهة أى مستجدات وفقاً للخطة الموضوعة فى هذا الشأن.

شارك فى الحملة الوقائية المهندس حازم الاشمونى سكرتير عام محافظة البحيرة واللواء محمد بدر السكرتير العام المساعد والدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة والمهندس محمد الزواوى وكيل وزارة الزراعة.