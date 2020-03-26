اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مارس 2020 03:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ البحيرة يوجه بتعقيم الشوارع والميادين خلال فترة حظر التجول

الخميس، 26 مارس 2020 02:42 ص
محافظ البحيرة يوجه بتعقيم الشوارع والميادين خلال فترة حظر التجول جانب من التعقيم
البحيرة ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كثفت الأجهزة  التنفيذية بمحافظة البحيرة من جهودها  لتنفيذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة المواطنين.

حيث قاد اللواء هشام امنة محافظ البحيرة  حملة مكبرة لتعقيم  الشوارع والميادين بمدينة دمنهور بالتزامن مع فرض قرار حظر التجول للمواطنين

واكد محافظ البحيرة تكثيف تلك الحملات الوقائية بشكل يومى بكافة مراكز المحافظة.

مضيفا ان هذه الحملات تستهدف تعقيم وتطهير الشوارع والأسوار والأرصفة وجذوع الأشجار ولوحات الإعلانات والأعمدة وصناديق القمامة وأماكن انتظار المواطنين وواجهات المحلات والمنازل وأمام البنوك وماكينات الصراف الآلى بمشاركة الوحدات المحلية ومديريات الصحة والزراعة والطب البيطرى وشركة المياة وإدارة البيئة.

 

و وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بإستمرار الحملات الرقابية على الأسواق والصيدليات  لضبط المخالفين فى اطار خطة  الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا

مشددا  على ضرورة عرض أدوات التطهير والتعقيم للجمهور للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا واتباع القوانين والقرارات المنظمة في بيع الادوية والمستحضرات بالسعر الرسمي دون مغالاه .

  وناشد محافظ البحيرة  المواطنين اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمه والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية للحد من انتشار فيروس الكورونا وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان حرصا على سلامة المواطنين.

مشددا على  التنسيق والمتابعة المستمرة مع مديرية الصحة بالبحيرة لمتابعة أي حالات اشتباه أو إصابة بالمرض، و أنه  تم رفع درجة الاستعداد بالقطاع الصحي بنطاق المحافظة لمواجهة أى مستجدات وفقاً للخطة الموضوعة فى هذا الشأن.

شارك فى الحملة الوقائية المهندس حازم الاشمونى سكرتير عام محافظة البحيرة واللواء محمد بدر السكرتير العام المساعد  والدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة والمهندس محمد الزواوى  وكيل وزارة الزراعة.

 

 


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجله

محافظ البحيرة

فيروس كورونا

تطهير الشوارع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السكة الحديد: 32 قطارًا "ذهاب وعودة" بين القاهرة والإسكندرية يوميًا طوال أيام الحظر

السكة الحديد: 32 قطارًا "ذهاب وعودة" بين القاهرة والإسكندرية يوميًا طوال أيام الحظر

تعرف على استعدادات المرور لمواجهة الأتربة والرياح المتوقعة على الطرق

تعرف على استعدادات المرور لمواجهة الأتربة والرياح المتوقعة على الطرق

كورونا يصيب رئيس جامعة هارفارد وزوجته ويوقف الدراسة للطلاب ويحولها أون لاين

كورونا يصيب رئيس جامعة هارفارد وزوجته ويوقف الدراسة للطلاب ويحولها أون لاين

الصحة: لدينا خطان ساخنان للاستفسار عن كورونا فقط وبالمجان

الصحة: لدينا خطان ساخنان للاستفسار عن كورونا فقط وبالمجان

أخباركم كاذبة وليس لدى وقت للغباء.. شاهد تفاصيل خناقة ترامب وسى إن إن

أخباركم كاذبة وليس لدى وقت للغباء.. شاهد تفاصيل خناقة ترامب وسى إن إن

الصحف المصرية.. مصر تفتح خزائنها لمواجهة الوباء.. المصريون فى خندق واحد لمواجهة كورونا.. السيسى يؤكد فى اتصال هاتفى مع سلفاكير: دعم مصرى لعملية السلام بجنوب أفريقيا.. الصحة:21 حالة وفاة بكورونا وشفاء 92 مواطنًا

الصحف المصرية.. مصر تفتح خزائنها لمواجهة الوباء.. المصريون فى خندق واحد لمواجهة كورونا.. السيسى يؤكد فى اتصال هاتفى مع سلفاكير: دعم مصرى لعملية السلام بجنوب أفريقيا.. الصحة:21 حالة وفاة بكورونا وشفاء 92 مواطنًا

أمين دينية البرلمان: خذوا معلوماتكم من المصادر الرسمية.. واحذروا صفحات الإخوان

أمين دينية البرلمان: خذوا معلوماتكم من المصادر الرسمية.. واحذروا صفحات الإخوان

فيديو.. تطبيقًا لقرار الحظر لا محال ولا مارة فى شارع الدقى

فيديو.. تطبيقًا لقرار الحظر لا محال ولا مارة فى شارع الدقى

صور.. المسافرون يفترشون أمام محطة مصر انتظارًا لبدء حركة القطارات

صور.. المسافرون يفترشون أمام محطة مصر انتظارًا لبدء حركة القطارات

فيديو.. هدوء أعلى كوبرى قصر النيل بعد تطبيق قرار حظر حركة المواطنين

فيديو.. هدوء أعلى كوبرى قصر النيل بعد تطبيق قرار حظر حركة المواطنين

التعليم: إعلان تفاصيل امتحان الشهادة الإعدادية والبحث لطلاب النقل قريبًا

التعليم: إعلان تفاصيل امتحان الشهادة الإعدادية والبحث لطلاب النقل قريبًا

تعرف على شروط التبرع ببلازما الدم ومن يحصل عليها من مصابى كورونا

تعرف على شروط التبرع ببلازما الدم ومن يحصل عليها من مصابى كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة