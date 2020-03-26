اليوم السابع
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محافظ الأقصر: غرفة عمليات على مدار الساعة لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء

الخميس، 26 مارس 2020 07:00 ص
محافظ الأقصر: غرفة عمليات على مدار الساعة لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بأنه تقرر انعقاد غرفة عمليات رئيسية بديوان المحافظة على مدار الساعة لمتابعة تنفيذ كافة قرارات مجلس الوزراء، وذلك بقيادة محسن الشامى رئيس الغرفة، وبالتنسيق مع قيادات القوات المسلحة ووزارة الداخلية، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومواصلة العمل لخدمة المواطنين ومكافحة أية تجمعات بالمدن والقرى.

وأكد محافظ الأقصر لـ"اليوم السابع" على أنه كلف كافة رؤساء المدن بضرورة عقد اجتماعات مع رؤساء القرى، ومديرى الإدارات الصحية والإدارات الزراعية والبيطرية وإدارة التموين والمواقف ومراكز الشرطة، لتنفيذ ما جاء بتعليمات مجلس الوزراء بدأ من اليوم، وأبرزها حظر انتقال المواطنين أو التحرك على جميع الطرق من 7م حتى 6 ص لمدة أسبوعين، وتوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من 7م حتى 6 ص، وتُغلق ابتداءً من 5م حتى 6 ص أمام الجمهور كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية " المولات التجارية" خلال أيام الأسبوع، فيما عدا يومي الجمعة والسبت فيكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة، وغلق جميع المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية وما يماثلها من المحال والمنشآت والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، وغلق جميع المطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات ووحدات الطعام المتنقلة أمام الجمهور ويقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً، وغلق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية.

وشدد محافظة الأقصر على ضرورة التزام الجميع بما جاء في تعليمات مجلس الوزراء وعدم التهاون أو التقصير، مشدداً على رؤساء القرى بمنع المواطنين من إقامة أي أفراح أو حفلات زفاف أو أي تجمعات بشوارع القرى أو المدن، كما وجه بالتنسيق مع الإدارة الزراعية والإدارة البيطرية بعمل تطهير لجميع المصالح الحكومية والعامة والطرق الرئيسية والميادين داخل المدن والقرى، موجهاً بأنه في ظل الظروف الحالية لابد أن يكون الجميع على قدر المسئولية حتى نعبر من هذه المحنة.


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