اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مارس 2020 03:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ أسيوط: لا بد من خفض معدلات الزيادة السكانية بكافة الطرق الممكنة

الخميس، 26 مارس 2020 03:07 م
محافظ أسيوط: لا بد من خفض معدلات الزيادة السكانية بكافة الطرق الممكنة جانب من الاجتماع
أسيوط ضحا صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على أهمية القضية السكانية والعمل على خفض معدلات الزيادة السكانية غير المبررة بكافة الطرق الممكنة خاصة وإنها تؤثر على معدلات الانجاز وتحقيق التنمية وهو ما يحول دون احساس المواطنين بإرتفاع معدلات النمو مشيراً إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدنى للعمل على قضايا السكان ووضع حلول وتنفيذ الخطط الموضوعة وتحقيق الأهداف المقررة للحد من الزيادة السكانية طبقاً لخطة الدولة واهتمام القيادة السياسية بتنفيذ استراتيجية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة، جاء ذلك خلال لقاءه بفتحى صلاح عامر مدير وحدة السكان بالمحافظة لبحث ومناقشة الخطة المستقبلية للقضية السكانية.

واستعرض الاجتماع؛ ما تم إنجازه وتنفيذه خلال الفترة الماضية والخطط الموضوعة فى هذا الشأن لتنفيذها خلال الفترة القادمة بالتنسيق والمشاركة مع شركاء العمل والمجتمع المدنى والأنشطة الخاصة بالقضية السكانية ومؤشرات المحافظة واختصاصات المجلس القومى للسكان ووحدة السكان بالمحافظة والتنسيق بينهما.

وأوضح المحافظ إنه يقدم كافة سبل الدعم الممكنة لهذه القضية الهامة التى تمس الدولة ككل على أن يقوم بتذليل العقبات التى قد تقف حيال تنفيذ مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية"؛ والذى يتم تنفيذه بـ 5 محافظات الأعلى فى معدلات الانجاب والنمو السكانى من بينهم محافظة أسيوط وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA لافتاً إلى دراسة ومناقشة مقترحات وحلول لبعض التحديات والعقبات التى تواجه تنفيذ خط سير العمل بالمحافظة وذلك لضرورة القضاء على المؤشرات السلبية لبرامج السكان مشيداً بمشاركة الشباب وضمهم للوحدة لتنفيذ الأنشطة السكانية المختلفة بالمحافظة فضلاً عن الدور الهام لمنسق المسئولية المجتمعية للمجلس الاقليمى للسكان وهو ما يساعد فى تسريع العمل بإيجابية عالية خلال المرحلة القادمة.


محافظ أسيوط

الزياده السكانيه

السكان

اخبار مصرية

النمو السكانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. كيف يتعامل الأهلي مع ملف رمضان صبحى؟

س و ج.. كيف يتعامل الأهلي مع ملف رمضان صبحى؟

وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون بـ2 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون بـ2 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا

انتهاء أول يوم حظر تجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء أول يوم حظر تجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

حصاد مرحلة البناء.. 5 مشروعات لتطوير قطاع الطيران المدنى بـ948 مليون جنيه

حصاد مرحلة البناء.. 5 مشروعات لتطوير قطاع الطيران المدنى بـ948 مليون جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة