محافظ أسيوط: لا بد من خفض معدلات الزيادة السكانية بكافة الطرق الممكنة

أسيوط ضحا صالح

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على أهمية القضية السكانية والعمل على خفض معدلات الزيادة السكانية غير المبررة بكافة الطرق الممكنة خاصة وإنها تؤثر على معدلات الانجاز وتحقيق التنمية وهو ما يحول دون احساس المواطنين بإرتفاع معدلات النمو مشيراً إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدنى للعمل على قضايا السكان ووضع حلول وتنفيذ الخطط الموضوعة وتحقيق الأهداف المقررة للحد من الزيادة السكانية طبقاً لخطة الدولة واهتمام القيادة السياسية بتنفيذ استراتيجية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة، جاء ذلك خلال لقاءه بفتحى صلاح عامر مدير وحدة السكان بالمحافظة لبحث ومناقشة الخطة المستقبلية للقضية السكانية.

واستعرض الاجتماع؛ ما تم إنجازه وتنفيذه خلال الفترة الماضية والخطط الموضوعة فى هذا الشأن لتنفيذها خلال الفترة القادمة بالتنسيق والمشاركة مع شركاء العمل والمجتمع المدنى والأنشطة الخاصة بالقضية السكانية ومؤشرات المحافظة واختصاصات المجلس القومى للسكان ووحدة السكان بالمحافظة والتنسيق بينهما.

وأوضح المحافظ إنه يقدم كافة سبل الدعم الممكنة لهذه القضية الهامة التى تمس الدولة ككل على أن يقوم بتذليل العقبات التى قد تقف حيال تنفيذ مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية"؛ والذى يتم تنفيذه بـ 5 محافظات الأعلى فى معدلات الانجاب والنمو السكانى من بينهم محافظة أسيوط وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA لافتاً إلى دراسة ومناقشة مقترحات وحلول لبعض التحديات والعقبات التى تواجه تنفيذ خط سير العمل بالمحافظة وذلك لضرورة القضاء على المؤشرات السلبية لبرامج السكان مشيداً بمشاركة الشباب وضمهم للوحدة لتنفيذ الأنشطة السكانية المختلفة بالمحافظة فضلاً عن الدور الهام لمنسق المسئولية المجتمعية للمجلس الاقليمى للسكان وهو ما يساعد فى تسريع العمل بإيجابية عالية خلال المرحلة القادمة.