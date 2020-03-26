اليوم السابع
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مجلس الدفاع اللبنانى ينصح الحكومة بتمديد الإغلاق لوقف انتشار "كورونا"

الخميس، 26 مارس 2020 11:28 ص
مجلس الدفاع اللبنانى ينصح الحكومة بتمديد الإغلاق لوقف انتشار "كورونا" كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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ذكرت إذاعة صوت لبنان بعد اجتماع لمجلس الدفاع الأعلى اليوم الخميس، أن المجلس نصح الحكومة بتمديد حالة الإغلاق على مستوى البلاد أسبوعين للحد من انتشار فيروس كورونا. ويعني التمديد لأسبوعين أن البلاد ستظل مغلقة حتى 12 أبريل . وسجل لبنان 333 حالة إصابة بفيروس كورونا وست حالات وفاة.

ومن المتوقع اتخاذ قرار خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليوم.وكان قد أعلن وزير التربية والتعليم العالى فى لبنان طارق المجذوب، الإطلاق الرسمى لخطة "التعليم عن بُعد" والتى تقوم على تقديم المناهج الدراسية والمواد التعليمية من خلال تلفزيون لبنان الرسمى وكذلك الوسائط والمنصات الألكترونية المتعددة التى تستخدم شبكة الإنترنت، فى سبيل استمرار العملية التعليمية بعدما جرى تعليق الدراسة جراء انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك عقده وزراء التعليم، والإعلام منال عبد الصمد، والاتصالات طلال حواط، لاستعراض كيفية تقديم الدروس المصورة لطلاب المدراس فى المنازل.

وقال وزير التعليم إن هذه التجربة البديلة والمؤقتة عن "التعليم النظامي" فى ظل الظرف الاستثنائى الراهن، لن تكلف الدولة أية أعباء مالية إضافية، وتستهدف إبقاء الطلاب فى مُناخ الدراسة والتعليم حرصا على مستقبلهم، مشددا فى نفس الوقت على أنها لن تكون بديلا نهائيا عن التعليم فى المدارس.

 


لبنان

كورونا

فيروس كورونا

الحكومة اللبنانية

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