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مبادرة "واحد من كل بيت" بقنا لتوعية المواطنين بضرورة تخفيف الزحام

الخميس، 26 مارس 2020 11:12 م
مبادرة "واحد من كل بيت" بقنا لتوعية المواطنين بضرورة تخفيف الزحام جانب من المبادرة
قنا - وائل محمد

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أطلق الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، تحت رعاية المحافظ اللواء أشرف الداودى مبادرة "واحد من كل بيت" التى تهدف إلى توعية المواطنين بضرورة تخفيف حدة الزحام فى محلات البقالة والسوبر ماركت والمخابز، وذلك من خلال تكليف فرد واحد فقط من الأسرة بشراء مستلزمات ومتطلبات المنزل وذلك فى إطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار نائب محافظ قنا إلى أنه سيتم تنفيذ المبادرة من خلال عدد من الشباب المتطوعين من الجمعيات الأهلية، مقدمًا شكره لكل الشباب المشارك فى اعمال المبادرة ومدربى التنمية البشرية، مشيدًا بدورهم الفعال فى توعية المجتمع القنائى  بفيروس كورونا المستجد .

وفى سياق متصل التقى الدكتور حازم عمر بممثلى الجمعية المركزية لفتيان الكشافة بقنا، حيث ناقش معهم آلية تنفيذ برامج عمل فريق الكشافة لتوعية المواطنين بالمحافظة بفيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية والاجراءات الاحترازية الواجب اتباعها، حرصا على صحة وسلامة المواطنين من أهل قنا وجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بضرورة الابتعاد عن التجمعات واماكن الازدحام.

كما شدد الداودى على منع عرض اللحوم مكشوفة بمحلات الجزارة وحظر عرض السلع الغذائية أمام المحلات التجارية بالشارع، مشيرا الى أنه سوف يتم عمل حملات يومية بالاشتراك مع الصحة والتموين والطب البيطرى لمتابعة تنفيذ تلك التوجيهات.

وناشد محافظ قنا المواطنين بضرورة الإلتزام بالتوجيهات ومعاونة الأجهزة التنفيذية فى التغلب على هذا الفيروس .

جدير بالذكر أن المحافظة اتخذت عدد من التدابير الإحترازية لمنع ظهور فيروس كورونا المستجد بين مواطنيها حيث تم تعليق العمل بنظام البصمة الإلكترونية فى حضور وانصراف العاملين بالأجهزة التنفيذية.

كما تم البدء فى تعقيم المؤسسات الحكومية منذ الخميس الماضى مثل المستشفيات، المحاكم، السجون، ديوان عام المحافظة وعدد من المؤسسات الأخرى.

 

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نائب محافظ قنا

محافظ قنا

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