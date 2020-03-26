اليوم السابع
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للحفاظ على صحة أسرتك من كورونا.. نصائح عند طهى الطعام هتحميكم

الخميس، 26 مارس 2020 12:00 ص
للحفاظ على صحة أسرتك من كورونا.. نصائح عند طهى الطعام هتحميكم كيف نقضي علي فيروس كورونا في الطعام
فاطمة ياسر

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هل تشعرين بالقلق عند شراء أغراضك من الطعام؟..هل طرق في ذهنك ماذا تفعلين في الطعام إذا كان الشخص الذي قام بتحضير طلبك مصابا بفيروس كورونا؟.. يقدم اليوم السابع لقراءه العديد من النصائح الصحية التي يجب القيام بعد الرجوع من السوق، وأثناء تحضير الطعام للطهي، تجنبا لانتقال فيروس كورونا لك ولأسرتك، وذلك وفقا لموقع " fsai".

أكد التقرير، أنه يجب علي السيدات بعد الرجوع من السوق وشراء جميع الأغراض الخاصة بها يجب غسيل اليدين جيدا، ثم البدء في تحضير الطعام للطهي، بهذه الطريقة أنتي تتخلصين من الفيروسات المتواجدة علي اليدين، وخاصة في حالة التعامل مع مصاب بفيروس كورونا.

وأضاف التقرير، أنه من الضروري  تنظيف الأسطح المتواجدة في المطبخ جيدا بالكلور المخفف بالماء أو بالكحول، فبهذه الطريق أيضا انت تقللين فرص انتشار الفيروس وتقضي عليه.

وأشار التقرير، أنه من الضروري  تعريض الطعام خلال الطهي  لدرجة حرارة عالية، فهذه الطريقة تساعد بشكل كبير في القضاء على البكتيريا والفيروسات التي ربما تتواجد بها، ولذا يجب القيام بها للحفاظ علي صحتك وصحة أطفالك وأسرتك من التعرض للفيروس التاجي كورونا.

وأوضح التقرير علي ضرورة تعرض اللحوم أو الدجاج أو الخضروات لصدمة علي النار في البداية، فهذه الطريقة أيضا تساعد علي التخلص من أي فيروسات متواجدة بها، وتقلل فرص الإصابة بالكورونا.

وأخيرا أوصي التقرير، علي ضرورة الاهتمام بتنظيف الخضروات واللحوم جيدا، عن طريق وضع القليل من الخل المضاف إلي الماء، فبهذه الطريقة أنتي تقضي علي تواجد أي فيروسات في الطعام.

 


فيروس كورونا

فيروي كورونا ونقلة للطعام

التخلص من فيروس كورونا اثناء الطهي

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