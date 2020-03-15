قائمة أطعمة عليك توفيرها فى المنزل مع انتشار فيروس كورونا

بدأ الناس حول العالم فى توفير الأطعمة والأدوية، خوفا من توقف الإمدادات إلى الأسواق بفعل الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا أو كما يرف بـ "كوفيد-19".

إذا كنت تفكر في البقاء بالمنزل لمدة أطول المعتاد، وتخاف من نفاد الأسواق من الأطعمة، ربما يجب عليك التفكير في شراء أطعمة غنية بالفيتامينات والمعادن الضرورية، بالإضافة إلى طول فترة صلاحيتها.



فيما يلي، قائمة الأطعمة الضرورية التى ربما يجب تخزينها خلال هذه الأيام، كما أوردها تقرير موقع "NBC News" الأمريكى. الحبوب وبدائل الحبوب

- بقوليات الحبة الكاملة : مثل الشوفان، والكينوا، والأرز البنى.