كيف ساهمت أزمة كورونا في انتشار "الوحدة" بين كبار السن

كتب بيتر إبراهيم

كشفت دراسة أن أزمة الفيروس التاجي وعمليات الإغلاق اللازمة لمكافحتها يمكن أن تسبب وباء الوحدة في كبار السن.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد الباحثون أن عزل الأشخاص الأكثر من 50 عامًا عن مرافق النقل والتجزئة والترفيه يساعد على زيادة مشاعر العزلة والاكتئاب .

استندت النتائج إلى استقصاءات تتعلق بمشاعر الوحدة والمرافق المحلية التي أجريت في فنلندا وبولندا وإسبانيا بين عامي 2011 و 2012.

وسأل عالم الاجتماع خوان دومينيك أبيلا من جامعة برشلونة وزملاؤه 5912 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 50 عامًا فأكثر من فنلندا وبولندا وإسبانيا عن شعورهم بالوحدة وشبكاتهم الاجتماعية ومدى قابلية استخدام "البيئة المبنية" المحلية الخاصة بهم.

يعرّف الباحثون البيئة المبنية بأنها "المساحة التي يصنعها الإنسان ويعيش فيها الناس ويعملون ويعيدون الحياة على أساس يومي".

ويشمل جوانب مثل المساحات الخضراء والحدائق ؛ تدفق حركة المرور؛ إمكانية الوصول والنظافة والجمال ونوعية الوجهات المحلية بما في ذلك الأماكن العامة المفتوحة ؛ تصورات السلامة ؛ تقسيم المناطق واستخدامات الأراضي ؛ والكثافة السكانية.

وجد الفريق ، بشكل عام ، أن 11٪ من المشاركين في الاستطلاع أفادوا بأنهم يشعرون بالوحدة - حيث يعاني 6.6٪ من اضطراب اكتئابي كبير.

ويميل المشاركون الذين لديهم تصور إيجابي عن البيئة العمرانية في الجوار إلى الشعور بمستويات أقل من الوحدة - على الرغم من أن هذا لا يبدو أنه يؤثر على احتمالية الإصابة بالاكتئاب الشديد.

وكتب الباحثون "الإبلاغ عن انخفاض قابلية الاستخدام في البيئة المبنية كان مرتبطًا بشكل كبير باحتمال أكبر للشعور بالوحدة باستثناء أولئك الذين يعانون من اضطراب اكتئابي كبير".

ويترتب على ذلك أن عمليات الإغلاق التي تعزل كبار السن عن المرافق المحلية والقدرة على التجول ستزيد من احتمال الشعور بالوحدة.

وخلص الدكتور دومينيك أبيلا وزملاؤه إلى أن "تحسين البيئة العمرانية في الجوار ، وتحديداً قدرتها على المشي ، قد يؤدي إلى الحد من انتشار الوحدة".

ووجد الباحثون أيضًا أن كونك "أنثى ، أو أكبر ، أو أرملة ، أو لم تتزوج أبدًا ، مع العديد من الحالات الجسدية المزمنة ، وأسلوب حياة غير المستقر فإن كل ذلك مرتبط بمستويات أعلى من الوحدة.