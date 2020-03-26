اليوم السابع
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"كانت تلهو بشرفة منزلها".. مصرع طفلة سقطت من الطابق الثالث بأسوان

الخميس، 26 مارس 2020 11:19 ص
"كانت تلهو بشرفة منزلها".. مصرع طفلة سقطت من الطابق الثالث بأسوان حادث - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

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لفظت طفلة مصرعها داخل مستشفى نصر النوبة المركزى بمحافظة أسوان، بعد محاولة إسعافها لسقوطها من شرفة منزلها بالطابق الثالث، ولم تتهم أسرتها أحداً بالتسبب فى الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء هشام فاروق، مدير أمن أسوان، إخطاراً من مأمور مركز شرطة نصر النوبة، يفيد بوصول بلاغ للمركز من مستشفى نصر النوبة المركزى، عن استقبال الطفلة "ز.ش.ى" تبلغ من العمر 8 سنوات، مصابة بنزيف بالمخ، على إثر سقوطها من شرفة منزلها بالطابق الثالث، وتوفيت أثناء محاولة إسعافها.

وتبين من التحريات الأولية، وسؤال والد الطفلة أن ابنته كانت تلهو بشرفة المنزل الكائن بقرية المنشية بمركز كوم أمبو، واختل توازنها وسقطت على الأرض من الطابق الثالث، وتم نقلها إلى المستشفى لمحاولة إسعافها ولكنها فارقت الحياة ولفظت أنفاسها الأخيرة، ولم يتهم والدها أحداً فى وفاتها.

وأفاد تقرير مفتش الصحة، بأن سبب الوفاة هو نزيف بالمخ أدى إلى هبوط بالدورة الدموية ولا توجد شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى سياق آخر، شب حريق هائل فى شقة سكنية بمنطقة الفارسية بمركز إدفو محافظة أسوان، أمس الأربعاء، مما أسفر عن احتراق محتويات المنزل، ولم ينتج عن الحادث إصابات بشرية أو وفيات، وتم إخماد النيران التى اشتعلت نتيجة ماس كهربائى، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وبالفحص ، تبين أن العقار مكون من طابقين ونشوب حريق بشقة بالطابق الثانى ملك "ع . س" 23 سنة، عامل، ومقيم بمحل البلاغ، ونتج عن ذلك احتراق بعض محتوياتها من الأثاث المنزلى دون إصابات، وبسؤاله أيد ما جاء بالفحص ورجح سبب نشوب الحريق نتيجة ماس كهربائى، ولم يتهم أو يشتبه فى حدوثه جنائياً.

 


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