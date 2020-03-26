اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مارس 2020 07:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

قمة استثنائية عن بعد.. 6 صور تلخص اجتماع قادة العشرين برئاسة العاهل السعودى

الخميس، 26 مارس 2020 06:45 م
قمة استثنائية عن بعد.. 6 صور تلخص اجتماع قادة العشرين برئاسة العاهل السعودى العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى
كتب هيثم سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تساهم التكنولوجيا فى الاتصال بين البشر عن بعد، خصوصا في تلك اللحظات الراهنة حول العالم، حيث لأول مرة نرى اجتماع لقادة العالم في مجموعة العشرين G20 اليوم الخميس في قمة استثنائية افتراضية خلف الشاشات، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، للتنسيق الجهود لمكافحة فيروس كورونا.

شارك العاهل الأردني الملك عبد الله الثانى ، وولى العهد  الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، في القمة الاستثنائية الافتراضية لمجموعة العشرين ونشر الديوان الملكى الهاشمى، عبر حسابه بموقع تويتر، صورا للمشاركة ، وعلق قائلاً:" جلالة الملك عبدالله الثاني يشارك، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، في القمة الاستثنائية الافتراضية لمجموعة العشرين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حول تنسيق الجهود العالمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، والحد من تأثيره الإنساني والاقتصادي".

العاهل الأردني وولى العهد يشاركان في قمة مجموعة العشرين .. صور (3)

العاهل الأردني وولى العهد يشاركان في قمة مجموعة العشرين .. صور (1)

العاهل الأردني وولى العهد يشاركان في قمة مجموعة العشرين .. صور (2)

واظهرت قناة العربية في تقرير لها، حضور الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أمام الشاشة خلال مشاركته في قمة العشرين الافتراضية، كما ظهر أيضا الرئيس الفرنسي ماكرون.

ونشرت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوربية، صورا من خلال حسابها بموقع تويتر، خلال مشاركتها، وعلقت قائلة:" إن انتشار فيروس كورونا هو أزمة عالمية تتطلب استجابة عالمية.. حيث التحدث إلى قادة مجموعة العشرين حول الحاجة للعمل المشترك بشأن إعادة تشغيل الاقتصاد العالمى والتواصل إلى علاج ولقاحات".

WhatsApp Image 2020-03-26 at 6.22.57 PM (1)
 

 

WhatsApp Image 2020-03-26 at 6.22.57 PM (2)
 

 

يشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز،  دعا إلى تعزيز التعاون والتنسيق في كل جوانب السياسات الاقتصادية المتخذة لمكافحة وباء كورونا، منوها بأهمية إرسال إشارة قوية من مجموعة العشرين لإعادة الثقة في الاقتصاد العالمي، من خلال استعادة التدفق الطبيعي للسلع والخدمات، في أسرع وقت ممكن، وخاصة الإمدادات الطبية الأساسية.

وأضاف  العاهل السعودي خلال كلمته بقمة العشرين الافتراضية ، ترحب المملكة بالسياسات والتدابير المتخذة من الدول لإنعاش اقتصادها، وما يشمله ذلك من حزم تحفيزية، وتدابير احترازية، وسياسات قطاعية، وإجراءات لحماية الوظائف.

وتابع: ومع أهمية هذه الاستجابات الفردية من الدول، إلا أنه من الواجب علينا أن نقوم بتعزيز التعاون والتنسيق في كل جوانب السياسات الاقتصادية المتخذة.

 

WhatsApp Image 2020-03-26 at 6.22.57 PM
 

 

WhatsApp Image 2020-03-26 at 6.22.58 PM
 

 


كورونا

قمة العشرين

مجموعة العشرين

الملك عبد الله الثانى

الأردن

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بدء أعمال قمة العشرين لمكافحة وباء كورونا برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز

الخميس، 26 مارس 2020 02:50 م

السعودية تقود جهود دولية لمواجهة كورونا.. الملك سلمان يرأس غدا قمة العشرين الاستثنائية عبر "فيديو كونفرانس".. ترامب والصحة العالمية أبرز المشاركين.. سبل مكافحة الوباء وتأثيره الإنسانى والإقتصادى أبرز الملفات

الأربعاء، 25 مارس 2020 11:09 م

مقالات صحف الخليج.. أمل الهزانى تحذر من التضليل حول "كورونا".. وسلطان الجسمى يشيد بدعم الإمارات للشباب العربى.. وزياد الدريس يرى أن قمة العشرين فرصة لمناقشة القضايا التنموية والاجتماعية إلى جانب الاقتصاد

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 10:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار مصر.. إغلاق كلي للمحال والمطاعم الجمعة والسبت.. والحظر من 7مساء لـ6صباحا

أخبار مصر.. إغلاق كلي للمحال والمطاعم الجمعة والسبت.. والحظر من 7مساء لـ6صباحا

تخفيض راتب حسام البدري مع المنتخب 25 % بناء على طلبه

تخفيض راتب حسام البدري مع المنتخب 25 % بناء على طلبه

الصحة: وقف العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات باستثناء صرف العلاج الشهرى

الصحة: وقف العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات باستثناء صرف العلاج الشهرى

س و ج.. كيف يتعامل الأهلي مع ملف رمضان صبحى؟

س و ج.. كيف يتعامل الأهلي مع ملف رمضان صبحى؟

وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة