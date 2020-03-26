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قس مصاب بكورونا يوجه رسالة للعالم: يقضى على الرئتين ولا تستهينوا به.. فيديو

الخميس، 26 مارس 2020 11:03 ص
قس مصاب بكورونا يوجه رسالة للعالم: يقضى على الرئتين ولا تستهينوا به.. فيديو القس المصاب
كتبت هند عادل

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"فيروس كورونا يسعى لإزالة كل الحياة من رئتيك".. بهذه الكلمات القاسية وجه قس أيرلندى، يبلغ من العمر 40 عاماً  وأب لثلاثة أطفال، رسالته للجميع وهو يعانى من صعوبات فى التنفس نتيجة إصابته بالفيروس، مشددا على الجميع ضرورة أن يأخذوا قرار الجلوس فى المنزل على محمل الجد وعدم الاستهانه به.

ووفقا لتقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية، وجه قس يحارب الفيروس التاجي نداءً يحث الجمهور على الاستماع إلى نصيحة الحكومة وحماية أنفسهم من المرض "القاتل والخطير".

ووصف مارك ماكلورج، 40 عامًا، من كانتري داون الذي تحدث من سريره في المستشفى في وحدة العناية المركزة في مستشفى أولستر بالقرب من بلفاست كيف يريد الفيروس أن يقضي على حياة الرئتين طوال حياة الشخص  حتى لا يمكنه التنفس.

ونشر القس والأب لثلاثة أطفال الذي سيعود قريبًا إلى غرفه عادية بالمستشفي بعد قضاء أسبوع في وحدة العناية المركزة مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يخبر الجمهور بأنه  ممتن لأنه كان على قيد الحياة اليوم .

وقال القس متوجهًا إلى Facebook لمشاركة رسالته مع العالم، "مرحبًا، أنا مارك ماكلورج، فى الأسبوع الماضى كنت أقاتل فيروسات التاجية بمساعدة موظفى وحدة العناية المركزة فى مستشفى أولستر، هذا الفيروس التاجي مميت وخطير، الفيروس التاجى يريد قتلك، إنها تريد أن تقضي على حياتك بالكامل من رئتيك حتى لا تتمكن من التنفس"

متابعا" "أنا ممتن لأنني على قيد الحياة اليوم، أود أن أشكر موظفي وحدة العناية المركزة في أولستر،لقد أنقذوا حياتي الأطباء والممرضات لا أعرف ماذا أقول أحبكم جميعا".

القس

 

وخلال الفيديو القس الجمهور من ضرورة  أخذ الفيروس على محمل الجد ولا يعتقد أحد أنه ببساطة "نزلة برد وسعال".

وأضاف، "إذا أصبت بالفيروس التاجى وكان عليك الذهاب إلى وحدة العناية المركزة فهذا يعنى أنك ستكافح من أجل التنفس، يمكنك الذهاب على جهاز التنفس الصناعي، لذا يرجى الاستماع إلى جميع النصائح المقدمة من الحكومة.


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