اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مارس 2020 02:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

قازاخستان تحبط هجوما إرهابيا لتنظيم داعش

الخميس، 26 مارس 2020 01:22 م
قازاخستان تحبط هجوما إرهابيا لتنظيم داعش داعش - صورة أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت لجنة الأمن الوطني في قازاخستان اليوم الخميس، إنها احتجزت رجلا يشتبه في أنه كان يخطط لتفجير في العاصمة نور سلطان لصالح تنظيم داعش. وذكرت اللجنة في بيان أن الرجل كانت بحوزته عبوة ناسفة دون أن تخوض في تفاصيل. وانضم المئات من مواطني قازاخستان إلى تنظيم داعش.

وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، مقتل 25 شخصًا وإصابة 8 آخرين إثر هجوم نفذه عنصر تابع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى العاصمة كابل .

وأوضحت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم أن الهجوم وقع داخل منزل لطائفة السيخ الدينية فى كابل، حيث احتجز المسلح عددًا منهم كرهائن لساعات قبل أن تقوم القوات الخاصة الأفغانية بالتعاون مع القوات الدولية بتطهير المبنى.
 

وأضافت الشبكة أن القوات الأفغانية أنقذت 80 شخصًا على الأقل كانوا محبوسين داخل المنزل، مشيرة إلى أن من بين القتلى طفل واحد على الأقل، وأكدت الشبكة أن تنظيم "داعش" الإرهابى أعلن مسؤوليته عن الهجوم.


قازاخستان

داعش

هجوم ارهابى

عبوة ناسفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون بـ2 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون بـ2 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا

انتهاء أول يوم حظر تجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء أول يوم حظر تجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

حصاد مرحلة البناء.. 5 مشروعات لتطوير قطاع الطيران المدنى بـ948 مليون جنيه

حصاد مرحلة البناء.. 5 مشروعات لتطوير قطاع الطيران المدنى بـ948 مليون جنيه

فى زمن وباء كورونا.. كيف تستخرج بدل فاقد للرقم القومى من البيت؟

فى زمن وباء كورونا.. كيف تستخرج بدل فاقد للرقم القومى من البيت؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة