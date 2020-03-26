فيديو.. هدوء أعلى كوبرى قصر النيل بعد تطبيق قرار حظر حركة المواطنين

كتبت هدى أبو بكر

شهدت شوارع وميادين القاهرة التزامًا تامًا بقرار مجلس الوزراء والخاص بحظر حركة المواطنين فى الطرق العامة من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، وشهدت وسط البلد حالة سكون تام، لا تواجد بها سوى عربات ورجال الشرطة والأكمنة التى تتواجد بطول الطرق.





الطرق المؤدية إلى وسط البلد جميعها مغلقة بالحواجز، وغير مسموح للمرور منها سوى لمن استثنى من قرار مجلس الوزراء، ويظهر كوبرى قصر النيل خاليًا تمامًا من وجود أى سيارات أو مارة، فيما يتواجد كمين من بدايته فى ميدان الجلاء، وعند نهايته أيضًا قبل ميدان التحرير.



وتضمنت قرارات رئيس مجلس الوزراء بأنه اعتبارًا من أمس الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، يُحظر على المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، الانتقال أو التحرك على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يُقدرها مأمورو الضبط القضائى، كما قرّر الدكتور مصطفى مدبولى توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التى تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.



كما قرر رئيس الوزراء إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية " المولات التجارية"، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولا يسرى ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.