اليوم السابع
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فيديو دوريات أمنية لفرض حظر التجوال بدمياط

الخميس، 26 مارس 2020 11:33 م
فيديو دوريات أمنية لفرض حظر التجوال بدمياط
دمياط عبده عبد البارى

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انتشرت الأكمنة المرورية والدوريات الأمنية داخل الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية بمحافظة دمياط ، وجرى إغلاق الأكمنة علي طرق رأس البر ودمياط الجديدة والمنصورة ، لتطبيق قرارات بدءًا من الساعة السابعة مساءًا وحتى السادية صباحًا، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

وجابت سيارات الشرطة شوارع قرى مركز دمياط لفرض حظر التجوال والتأكد من غلق المحلات التجارية

وتابعت اللواء اسماعيل حسين ، مدير أمن دمياط الخدمات الأمنية المتواجدة للاطمئنان على الأوضاع بالشوارع، والتأكد من التزام المواطنين بقرار الحظر وتطبيق المواعيد المحددة لفتح وغلق المحال، وذلك ضمن خطة الدولة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.

وناشد الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق قرار رئاسة مجلس الوزراء بشأن حظر حركة المواطنين، وكذلك حركة وسائل النقل العامة والخاصة على كافة الطرق بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها، موكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكان قد تواصل الدكتور مصطفى مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء و اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية و الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، مع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عبر الفيديو كونفرنس لمتابعة الجهود التى تبذلها الأجهزه المختلفة بالمحافظة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط خلال المداخلة على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية و الإحترازية ومتابعة تنفيذ كافة القرارات الصادرة لغلق المحال التجارية فى الموعد المحدد و إيقاف حركة المواطنين بدءا من السابعة مساءًا و كذلك غلق المقاهى والمطاعم والكافيتريات و الصالات الرياضية و مراكز الكمبيوتر والخطوات الأخرى التى تم اتخاذها للحد من التجمعات.

كما أكدت الدكتورة منال عوض أيضاً على توافر السلع التموينية والاساسية بنطاق المحافظة وتكثيف الحملات على الأسواق لمواجهة الممارسات الاحتكارية التى قد يرتكبها بعض التجار خلال تلك الفترة.


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