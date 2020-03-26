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فى زمن وباء كورونا.. كيف تستخرج بدل فاقد للرقم القومى من البيت؟

الخميس، 26 مارس 2020 04:30 ص
فى زمن وباء كورونا.. كيف تستخرج بدل فاقد للرقم القومى من البيت؟ بطاقة رقم قومى - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وأعلن مدبولى، تعليق العمل بمكاتب المرور والشهر العقارى وتخفيف العمل الحكومى لمدة أسبوعين باستثناء مكاتب الصحة.

ويلجاء الكثير من المواطنين لاستخراج بدل فاقد من بطاقة الرقم القومى، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية الخطوات التى يجب إتباعها فى استخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومى إلكترونياً.
 
 
1- الدخول على موقع الإنترنت www.cso.gov.eg.
 
2- تدوين بيانات الطالب والمستفيد.
 
3- اختيار خانة استخراج بد فاقد.
 
4- تعديل بعض البيانات فى حالة الرغبة فى تعديلها بالبطاقة الجديدة.
 
5- إمكانية السداد من خلال البطاقة الائتمانية.
 
6- إمكانية السداد أثناء الاستلام.

وكان أكد رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى، إن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدًا أن هناك قرارات أكثر شدة سيتم اتخاذها إذا تدهورت الأمر.

وشدد رئيس الوزراء على حرص الدولة بكافة أجهزتها على التعامل الفورى مع أى تداعيات لظهور فيروس "كورونا المستجد"، وما يتبع ذلك من آثار سلبية على عدد من القطاعات، مشيراً إلى أن قطاع السياحة يعد من أكثر القطاعات تضرراً، مؤكداً أن الدولة تعمل حالياً على تخفيف الأعباء عن كاهل هذا القطاع المهم، ومراعاة العاملين به.
 

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