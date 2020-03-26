اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مارس 2020 04:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فورين بوليسى: كورونا أسوأ فشل استخباراتى لواشنطن فى التاريخ الأمريكى

الخميس، 26 مارس 2020 04:01 م
فورين بوليسى: كورونا أسوأ فشل استخباراتى لواشنطن فى التاريخ الأمريكى ترامب
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصفت مجلة "فورين بوليسى" الأمريكية وباء كورونا بأنه أسوأ فشل استخباراتى لواشنطن فى التاريخ الأمريكى الحديث، مشيرة إلى أنه تجاوز الفشل السابق فى التنبؤ بهجوم بيرل هاربر أثناء الحرب العالمية الثانية وأحداث 11 سبتمبر، مضيفة أنه نتاج لقيادة الرئيس دونالد ترامب.

 

وأوضحت المجلة أن إدارة ترامب فشلت تماما سواء فى  التعامل بجدية مع التقارير الاستخباراتية المكررة بشأن تفشى وباء كورونا وفى إتباع مبادرات على الصعيد الوطنى لمواجهة التهديد. فالحكومة الفيدرالية وحدها لديها الموارد والسلطات لقيادة أصحاب الشركات العامة والخاصة لمواجهة الأضرار المستقبلية للفيروس. وللأسف، فإن مسئولى ترامب أجروا مجموعة من الأحكام التى تقلل من مخاطر كوفيد 19، والقرارات التى رفضت التحرك بالسرعة المطلوبة وجعلت الأمريكيين أقل أمنا بدون داع.

 وتابعت المجلة قائلة إن إستراتيجية إدارة ترامب طبقت إستراتيجية كارثية مفاجئة على الشعب الأمريكى. لكن على العكس من المفاجآت الاستراتيجية السابقة مثل بيرل هاربر والثورة الإيرانية فى عام 1979 وأحداث 11 سبتمبر على نحو خاص، فإن الكارثة الحالية كان سببها لامبالاة غير مسبوقة وحتى إهمال متعمد. فى حين، على سبيل المثال،  ألقى تقرير لجنة 11 سبتمبر باللوم على القاعدة فى الهجمات التى تم تنفيذها إدارة رونالد ريجان وجورج دبليو بوش، فإن أزمة فيروس كورونا يتحمل مسئوليتها منفردا البيت الأبيض الحالى.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد كشفت أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية حذرت الرئيس دونالد ترامب فى شهرى يناير وفبراير الماضيين من وباء محتمل، حيث قالت الصحيفة إن وكالات الاستخبارات الأمريكية كانت تصدر تحذيرات سرية مشئومة فى يناير وفبراير بشأن الخطر العالمى الذى يمثله فيروس كورونا، فى الوقت الذى قلل فيه الرئيس ترامب ونواب بالكونجرس من التهديد، وفشلوا فى التحرك الذى كان يمكن أن يبطئ فى انتشار الفيروس، بحسب ما قال مسئولون أمريكيون على صلة بتقارير وكالة الاستخبارات.


ترامب

كورونا

فشل استخباراتى

البيت الابيض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

للمرة الأولى.. مجموعة الـ20 تعقد قمتها افتراضيا بقيادة الرياض اليوم.. مشاركة 9 منظمات دولية.. ترامب وبوتين وميركل فى مقدمة المشاركين.. والإعداد لاجتماعات أبريل حول الفيروس.. وسلمان: هدفنا توحيد جهودنا ضد الوباء

الخميس، 26 مارس 2020 10:59 ص

أخباركم كاذبة وليس لدى وقت للغباء.. شاهد تفاصيل خناقة ترامب وسى إن إن

الخميس، 26 مارس 2020 01:38 ص

ترامب: لا نقبل إعلان وفاة عميل FBI "ليفنسون" فى إيران رغم إشارة آخرين

الخميس، 26 مارس 2020 01:19 ص

ترامب عن وفاة عميل FBI في سجون طهران: لم يكن بخير في السجون الايرانية

الخميس، 26 مارس 2020 01:17 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: وقف العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات باستثناء صرف العلاج الشهرى

الصحة: وقف العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات باستثناء صرف العلاج الشهرى

س و ج.. كيف يتعامل الأهلي مع ملف رمضان صبحى؟

س و ج.. كيف يتعامل الأهلي مع ملف رمضان صبحى؟

وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون بـ2 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون بـ2 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا

انتهاء أول يوم حظر تجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء أول يوم حظر تجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة