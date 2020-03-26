اليوم السابع
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غرفة شركات السياحة تحدد 5 خطوات لاسترداد قيمة رحلات العمرة الملغاة إلكترونيا

الخميس، 26 مارس 2020 02:00 ص
غرفة شركات السياحة تحدد 5 خطوات لاسترداد قيمة رحلات العمرة الملغاة إلكترونيا الغاء رحلات العمرة
كتبت آمال رسلان 

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أبلغت غرفة شركات السياحة برئاسة حسام الشاعر، الشركات الراغبة فى استرداد مبالغ رحلات العمرة الملغاة من بوابة العمرة المصرية بالاجراءات المطلوبة، والتى يجب إتباعها من قبل الشركات لاسترداد المبالغ المادية المستحقة لهم.

 

وقالت الغرفة إنه يمكن للشركات التى قامت بإلغاء رحلاتها من على بوابة العمرة المصرية، أو التى لديها رصيد زائد على البوابة باسترداده بالتقدم بطلب رسمى إلى الغرفة من خلال موقعها.

وعلى الشركات الالتزام بخمس خطوات حددتها الغرفة:

  1. تقوم الشركة بإعداد طلب يتضمن رقم ترخيص الشركة، اسم الشركة من واقع كشف حركة البنك، رقم الحساب البنكى للشركة، اسم البنك واسم الفرع، رقم هاتف المسئول، والمبلغ المطلوب استرداده من بوابة العمرة المصرية، مع توضيح هل المبلغ زائد ام ناتج عن إلغاء رحلات عمرة، مع ارفاق ايصال إيداع وطلب إلغاء الباركود المقدم للوزارة.
  2. تقوم الشركة بالدخول على موقع الغرفة وتسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بها، والدخول على مراسلات الغرفة وارسال إيميل ليتم اخطار الادارة المالية وإرفاق الطلب وقسيمة الإيداع.
  3. فى حالة وجود تضامن من الشركات للعمرة بعقد رسمى، وترغب الشركة رأس التضامن فى الاسترداد فإن الشركة المتضامنه تتقدم بورقها الرسمى بطلب الاسترداد، موضحا به قيمة المبلغ المطلوب استرداده، وتفويض للشركة رأس التضامن فى ذلك
  4. فى حالة وجود تعاون بين الشركات فى العمرة دون وجود عقود تضامن معتمدة لدى الغرفة، وترغب الشركة فى استرداد المبالغ عن شركة آخرى، فإن الشركة الموجود بحسابها على البوابة المبلغ المطلوب استرداده، تتقدم بطلب الاسترداد على الورق الرسمى لها، مذكورا به قيمة المبلغ.
  5. شددت الغرفة على أنه لا داعى لإرسال مندوب الشركة إلى الغرفة لإنهاء الاجراءات، إذ أن الآلية الموضوعة من الغرفة إلكترونية بالكامل، وسيتم تحويل المبالغ لحساب الشركة مباشرة.

وكان وحيد عاصم عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية قال إن شركات السياحة حتى الآن لم تتحصل على مستحقاتها من الوكلاء السعوديين والفنادق وحتى شركات الطيران، مشيرا إلى أن اغلب الشركات تواجه أزمات حقيقية مع العملاء وخسائر لا حصر لها. ولفت عاصم لليوم السابع أنه حتى الان لم يتم اتخاذ خطوات فعلية لاستعادة الاموال، وهذا يضع الشركات فى مأزق لأنها من جهة ملزمة برد الاموال للمعتمرين ومن جهة أخرى تواجه خسائر مالية لعدم استردادها مستحقاتها لدى الفندق وشركات الطيران.

وأشار إلى أن موسم العمرة هذا العام فى حكم المنتهى فى ظل انتشار فيروس كورونا وحالة الحظر التى تفرضها الدول على الطيران، منوها إلى أن المملكة العربية السعودية أعلنت عن حظر تجوال لمدة 21 يوما وهذا يعنى أن شهر رمضان خرج من الموسم.


العمرة

كورونا

السياحة

اخبار مصر

فيروس كوورنا

الحج

الغاء رحلات العمرة

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