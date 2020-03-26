عادل الغضبان: تطهير محطة السكة الحديد ومستشفى بورفؤاد وشوارع وميادين بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

اكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ان اعمال التطهير والتعقيم مستمرة بكافة الاحياء والمرافق علي مستوي المحافظة وعلي مدار الساعة حيث تقوم الاجهزة المختصة باستكمال الخطة الموضوعة طبقا للجدول الزمني في مناطق التجمعات والمدارس والاحياء والمديريات والشوارع والميادين وتستكمل خلال ساعات التوقف الليلي

وشملت اعمال التطهير الليلية محطة السكة الحديد ومستشفى بورفؤاد وعدد من الشوارع والميادين

ويتابع اللواء محمد عامر المستشار الفني للمحافظة مع ادارات الاحياء والاجهزة المختلفة وجهاز مكافحة القوارض والحشرات اعمال التنفيذ اليومي لخطة التطهير

وفى سياق آخراكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بأن المحافظة بأجهزتها التنفيذية والامنية لا تدخر جهدا للالتزام بتطبيق كافة القرارات التى اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حيث يتم تنفيذ حملات مكثفة بكافة الاحياء للالتزام بكافة التعليمات .

واضاف بان اليوم الاول لتطبيق قرار إيقاف حركة المواطنين شهد خلو شوارع المحافظة تماما من حركة المارة وذلك حتى السادسة صباحاً مع انتشار مكثف لرجال الشرطة وقوات الأمن

واشاد المحافظ بالدور الكبير لرجال الشرطة العظماء في فرض الانضباط والالتزام وكذلك وعي المواطنين وتعاونهم مع رجال الامن في تسهيل مهامهم .

هذا وناشد محافظ بورسعيد أبناء المحافظة بضرورة التزام المنازل من أجل سلامة الجميع و لتسهيل مهمة الدولة فى التعامل مع الفيرس المستجد .