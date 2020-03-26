اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 مارس 2020 12:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

عادل الغضبان: تطهير محطة السكة الحديد ومستشفى بورفؤاد وشوارع وميادين بورسعيد

الخميس، 26 مارس 2020 11:42 م
عادل الغضبان: تطهير محطة السكة الحديد ومستشفى بورفؤاد وشوارع وميادين بورسعيد جانب من التعقيم
بورسعيد محمد فرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ان اعمال التطهير والتعقيم مستمرة بكافة الاحياء والمرافق علي مستوي المحافظة وعلي مدار الساعة حيث تقوم الاجهزة المختصة باستكمال الخطة الموضوعة طبقا للجدول الزمني في مناطق التجمعات والمدارس والاحياء والمديريات والشوارع والميادين وتستكمل خلال ساعات التوقف الليلي

وشملت اعمال التطهير الليلية  محطة السكة الحديد ومستشفى بورفؤاد وعدد من الشوارع والميادين

ويتابع اللواء محمد عامر المستشار الفني للمحافظة مع ادارات الاحياء والاجهزة المختلفة وجهاز مكافحة القوارض والحشرات اعمال التنفيذ اليومي لخطة التطهير 

 وفى سياق آخراكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بأن المحافظة بأجهزتها التنفيذية والامنية لا تدخر جهدا للالتزام بتطبيق كافة القرارات التى اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حيث يتم  تنفيذ حملات مكثفة بكافة الاحياء للالتزام بكافة التعليمات .

واضاف بان اليوم الاول لتطبيق  قرار إيقاف حركة المواطنين شهد خلو شوارع المحافظة تماما من حركة المارة وذلك حتى السادسة صباحاً مع انتشار مكثف لرجال الشرطة وقوات الأمن 

واشاد المحافظ بالدور الكبير لرجال الشرطة العظماء في فرض الانضباط والالتزام وكذلك وعي المواطنين وتعاونهم مع رجال الامن في تسهيل مهامهم .

هذا وناشد محافظ بورسعيد  أبناء المحافظة بضرورة التزام المنازل من أجل سلامة الجميع و لتسهيل مهمة الدولة فى التعامل مع الفيرس المستجد .

 


مصر

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

اخبار المحافظات

اخبار المحافظات تطهير محطة السكة الحديد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وفاة مارك بلوم نجم مسلسل "You" بسبب مضاعفات فيروس كورونا

وفاة مارك بلوم نجم مسلسل "You" بسبب مضاعفات فيروس كورونا

المرور يبدأ الإغلاق الجزئى لشارع الهرم بسبب أعمال نقل مرافق المترو

المرور يبدأ الإغلاق الجزئى لشارع الهرم بسبب أعمال نقل مرافق المترو

أخبار × 24 ساعة.. إلغاء امتحان الشهادة الإعدادية والاكتفاء بمشروع بحثى

أخبار × 24 ساعة.. إلغاء امتحان الشهادة الإعدادية والاكتفاء بمشروع بحثى

ترامب يعلن نشر الجنود الأمريكان على الحدود مع المكسيك وكندا

ترامب يعلن نشر الجنود الأمريكان على الحدود مع المكسيك وكندا

ترامب: الولايات المتحدة شهدت اليوم أكبر عدد من الإصابات بكورونا

ترامب: الولايات المتحدة شهدت اليوم أكبر عدد من الإصابات بكورونا

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

ترامب: مستشفى على متن سفينة تابعة للبحرية تصل السبت إلى ميناء نيويورك

ترامب: مستشفى على متن سفينة تابعة للبحرية تصل السبت إلى ميناء نيويورك

أخبار مصر.. إغلاق كلي للمحال والمطاعم الجمعة والسبت.. والحظر من 7مساء لـ6صباحا

أخبار مصر.. إغلاق كلي للمحال والمطاعم الجمعة والسبت.. والحظر من 7مساء لـ6صباحا

تخفيض راتب حسام البدري مع المنتخب 25 % بناء على طلبه

تخفيض راتب حسام البدري مع المنتخب 25 % بناء على طلبه

الصحة: وقف العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات باستثناء صرف العلاج الشهرى

الصحة: وقف العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات باستثناء صرف العلاج الشهرى

س و ج.. كيف يتعامل الأهلي مع ملف رمضان صبحى؟

س و ج.. كيف يتعامل الأهلي مع ملف رمضان صبحى؟

وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة