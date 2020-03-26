اليوم السابع
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طقس الخليج.. سحب رعدية ممطرة فى السعودية.. وغائم بالبحرين

الخميس، 26 مارس 2020 08:00 ص
طقس الخليج.. سحب رعدية ممطرة فى السعودية.. وغائم بالبحرين طقس الخليج - صورة أرشيفية
كتبت وكالات الأنباء

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تشهد منطقة دول الخليج، حالة من عدم الاستقرار النسبى في حالة الطقس، حيث يوقع المختصون فى السعودية سماءً غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم سماءً غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، الرياض والشرقية كذلك على مرتفعات جازان، عسير والباحة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 12-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في البحرين اليوم الخميس سيكون غائم جزئيا مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة خلال النهار.

الرياح: شرقية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 13 إلى 18 عقدة مع هبات قد تصل إلى 35 عقدة خلال النهار، وتزداد سرعة الرياح لتصل من 20 إلى 25  عقدة أحيانا خلال الليل.

وحذرت إدارة الأرصاد من هبات شديدة السرعة ورياح قوية السرعة خلال الليل.

ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين عند السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر ويصل إلى 8 أقدام أثناء الهبات.

درجة الحرارة العظمى 29 م الصغرى 19 م.

الرطوبة النسبية العظمى 80 % الصغرى 25%.

 

 


السعودية

طقس الخليج

البحرين

الطقس

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