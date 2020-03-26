اليوم السابع
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طبيب إيطالي يحذر تركيا من تفشى لفيروس كورونا فيها بشكل مدمر

الخميس، 26 مارس 2020 03:31 م
طبيب إيطالي يحذر تركيا من تفشى لفيروس كورونا فيها بشكل مدمر اردوغان وكورونا
كتب: أحمد علوى

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حذر طبيب إيطالى يعمل في مدينة بيرجامو، وهي واحدة من المدن الإيطالية الأكثر تضررا من فيروس كورونا، تركيا من أنها قد تعاني من تفشي فيروس كورونا على نحو مدمر كما حدث في إيطاليا ما لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة، وذلك خلال حديث صحفى له مع صحيفة دويتش فيليه.
 
قال الدكتور لوكا لورينيوهو طبيب يعمل فى مستشفى البابا جون الثالث والعشرين في بيرجامو، إن عدد الوفيات والإصابات في تركيا قد يرتفع إلى مستويات مماثلة لتلك التي سجلت فى إيطاليا، والتي سجلت 743 حالة وفاة في يوم واحد هذا الأسبوع، ما لم تفرض الحكومة إجراءات أكثر صرامة وجلس الأتراك في منازلهم". 
 

وأثرت أزمة انتشار فيروس كورونا في تركيا، وتفاقم أعداد المصابين والوفيات بأنقرة على الاقتصاد التركى بشكل كبير، وسط توقعات بتضاؤل هذا الاقتصاد التركى خلال عام 2020 فيما اضطرت بعض الشركات للتقليل من مرتبات العاملين بها، فيما فضحت استطلاعات الرأي الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

في هذا السياق ذكرت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، أن الهيئات البحثية بدأت في طرح توقعاتها بشأن تأثير فيروس كورونا الذى شل الحركة التجارية والصناعية حول العالم، على اقتصادات الدول ومن بينها تركيا، وتوقعت مؤسسة Capital Economics البحثية، ومركزها لندن، في تقريرها الأخير حول تأثير وباء كورونا على الدول النامية، تضاؤل الاقتصاد التركى بنحو 2% خلال عام 2020، وكانت المؤسسة البريطانية سبق أن توقعت تسجيل الاقتصاد التركي نموا بنحو 4.3 % خلال العام الجارى.

 

 

 


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