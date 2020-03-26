طبيب إيطالي يحذر تركيا من تفشى لفيروس كورونا فيها بشكل مدمر

كتب: أحمد علوى

حذر طبيب إيطالى يعمل في مدينة بيرجامو، وهي واحدة من المدن الإيطالية الأكثر تضررا من فيروس كورونا، تركيا من أنها قد تعاني من تفشي فيروس كورونا على نحو مدمر كما حدث في إيطاليا ما لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة، وذلك خلال حديث صحفى له مع صحيفة دويتش فيليه.

قال الدكتور لوكا لورينيوهو طبيب يعمل فى مستشفى البابا جون الثالث والعشرين في بيرجامو، إن عدد الوفيات والإصابات في تركيا قد يرتفع إلى مستويات مماثلة لتلك التي سجلت فى إيطاليا، والتي سجلت 743 حالة وفاة في يوم واحد هذا الأسبوع، ما لم تفرض الحكومة إجراءات أكثر صرامة وجلس الأتراك في منازلهم".