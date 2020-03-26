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طبيب أمريكى يبدأ استخدام جرعات "مركزة" من فيتامين سى لعلاج فيروس كورونا

الخميس، 26 مارس 2020 03:05 م
طبيب أمريكى يبدأ استخدام جرعات "مركزة" من فيتامين سى لعلاج فيروس كورونا فيتامين سى
كتب: أحمد علوى

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بدأت العديد من المستشفيات في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في إعطاء مرضى فيروس كورونا أدوية تحتوي على جرعات عالية من فيتامين سي، في تكتيك جديد من أجل القضاء على الفيروس القاتل.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن أندرو ويبر، أخصائي أمراض الرئة في مراكز "نورث ويل هيلث" في لونج آيلاند، قوله إنه أعطى مرضاه في العناية المركزة 1500 ميليجرام من فيتامين سي في الوريد، موضحا أن كل جرعة تزيد اضعاف بالنسبة للكمية المسموح بها يوميا من الفيتامين، التي ينصح بها المعهد الوطني للصحة.

 

وأكد ويبر أن الذي شجعه على القيام باستخدام فيتامين سي مع المرضى من فيروس كورونا في نيويورك، هو نجاح العلاج نفسه مع مرضى الفيروس كورونا في الصين.

 

وتابع ويبر قائلا: "كان المرضى الذين تلقوا فيتامين سي أفضل بكثير من أولئك الذين لم يحصلوا عليه. إنه يساعد على الشفاء بشكل كبير، لكن للأسف لم يتم تسليط الضوء عليه بصورة كافية".

 

وأوضح ويبر أن فيتامين سي هو مجرد علاج واحد يتم تقديمه للمرضى، وقال: "لقد تلقوا أيضا عقار هيدروكسي كلوروكوين المضاد للملاريا، ومضادات حيوية".

 

وأشار إلى إن المرضى الذين يصابون بالفيروسات التاجية، يعانون من انخفاض كبير في مستويات فيتامين سي.

 

من جانبه، قال جيسون مولينيت، المتحدث باسم مركز نورث ويل في الولايات المتحدة، إن فيتامين سي "يستخدم على نطاق واسع" كعلاج للفيروس التاجي في جميع الأنظمة الصحية، مشيرا إلى أن الجرعة المقدمة للمرضى تختلف، وذلك ما يقرره الطبيب.

 

وتعد مراكز "نورث ويل هيلث" أكبر مزود للرعاية الصحية في نيويورك، مع 23 مستشفى في جميع أنحاء الولاية، ويتم حاليا علاج حوالي 700 مريض عبر شبكة مستشفيات المركز من الفيروس التاجي.

 


كورونا

امريكا

فيتامين سى

اخبار العالم

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