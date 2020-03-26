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طارق شوقى: تقييم طالب المدارس الفنية بواسطة ملف مجمع بالأنشطة والمشروعات

الخميس، 26 مارس 2020 10:04 م
طارق شوقى: تقييم طالب المدارس الفنية بواسطة ملف مجمع بالأنشطة والمشروعات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
محمود طه حسين

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أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك إجراءات لطلبة التعليم الفنى، كالتالي:، التعليم الفن (سنوات النقل): استمرار الطلاب في أنشطة التعلم عن بعد من خلال القنوات التعليمية (قناة مصر التعليمية 11747 رأسي - نايل سات)، وقناة التعليم الفني على موقع اليوتيوب حتى يوم الخميس  16 أبريل 2020، وتم إتاحة جميع المواد الدراسية والتعليمية المصورة لسنوات النقل بمدارس التعليم الفني (أون لاين) على منتديات قطاع التعليم الفني (www.fanyeduc.yoo7.com).

-  قناة التعليم الفني على يوتيوب:

 https://www.youtube.com/channel/UC0ICJfzsyx7M29DPpFXFx2Q

- مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس الجدارات (سنوات النقل): سيتم التواصل بين المعلمين والطلاب طوال فترة تعليق الدراسة عن طريق استخدام موقع  https://edmodo.org

- الفترة من 18 حتى 23 أبريل 2020 (طلبة التعليم الفني وطلبة مدارس التكنولوجيا التطبيقية): تكليف الطلاب بإجراء أنشطة تعليمية عن بعد، وتشمل أبحاث ومشروعات ودراسات تطبيقية، وتنفيذ تصميمات باستخدام البرامج التخصصية على الحاسب، وإعداد عروض تقديمية مصاحبة للأنشطة التعليمية.

- الفترة من 26 أبريل حتى 15 يونيو 2020: إعداد كل طالب ملف مجمع بالأنشطة التعليمية التي أنجزها، ويقوم الطالب بتسليم الملف إلى مدرسته بعد الانتهاء من إعداده، وترحيل التطبيق العملي للجدارات العملية والتطبيقية لحين حضور الطالب إلى المدرسة قبل بدء العام الدراسي الجديد بثلاثة أسابيع.

- وسيتم إصدار النتائج النهائية لطلاب النقل بناء على ملف الأنشطة التعليمية الذي يسلمه الطالب، وأدائه في الأنشطة العملية التي ستتم قبل بدء العام الدراسي الجديد بثلاثة أسابيع، بالإضافة إلى نتائج الفصل الدراسي الأول.

 


التربية والتعليم

طلاب النقل

اخبا رمصر

اخبا رمصرية

اخبار اليوم

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