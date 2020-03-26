اليوم السابع
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ضبط 30 قضية مخدرات وتنفيذ 13 ألف حكم قضائى فى 24 ساعة

الخميس، 26 مارس 2020 01:57 م
ضبط 30 قضية مخدرات وتنفيذ 13 ألف حكم قضائى فى 24 ساعة حملات أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

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شنت الأجهزة الأمنية، حملات مكبرة لتحقيق الانضباط فى الشارع المصرى، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية، وأسفرت الحملات عن العديد من النتائج الإيجابية خلال 24 ساعة.

 

فنجحت مديرية أمن أسيوط فى ضبط "31 قطعة سلاح نارى، 2 قضية إتجار بالمخدرات، 111 قضية تموينية، 1010 مخالفة مرورية، تنفيذ 2592 حكم قضائى متنوع)، وفى مديرية أمن الفيوم تم ضبط (9 قطع سلاح نارى، 5 قضايا اتجار بالمخدرات، 110 قضية تموينية، 929 مخالفة مرورية، تنفيذ 946 حكم قضائى متنوع).

 

واستمرارً لنجاح الحملات، تم ضبط (10 قطع سلاح نارى، 22 قضية اتجار بالمخدرات، 25 قضية تموينية، 1554 مخالفة مرورية ، تنفيذ 7023 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن القليوبية، وفى مديرية أمن بنى سويف، تم ضبط ( 4 قطع سلاح نارى، 1 قضية إتجار بالمخدرات، 29 قضية تموينية، 644 مخالفة مرورية، تنفيذ 1104 حكم قضائى متنوع)، وضبط ( 3 قطع سلاح نارى، 4 قضايا اتجار بالمخدرات، 15 قضية تموينية، 231 مخالفة مرورية، تنفيذ 1960 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن دمياط، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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