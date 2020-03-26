اليوم السابع
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ضبط مصنع مطهرات طبية بدون ترخيص والتحفظ على 11 ألف و440 عبوة كحول فى المنوفية

الخميس، 26 مارس 2020 02:58 م
ضبط مصنع مطهرات طبية بدون ترخيص والتحفظ على 11 ألف و440 عبوة كحول فى المنوفية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمود شاكر

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أعلن اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، عن ضبط مصنع مطهرات طبية بقويسنا،يعمل بدون ترخيص والتحفظ على 11 ألف و 440 عبوة كحول،وذلك خلال الحملات التموينية لتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية حفاظاً على صحة و حقوق المواطنين .

وأوضح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ، بأنه تم شن حملات تموينية مكثفة بدائرة المحافظة اليوم الخميس الموافق 26 مارس ، أسفرت عن تحرير 35 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة ، و 210محضر أسواق لعدم الإعلان عن الاسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمى .

وأضاف الجمال بأنه من أبرز القضايا التموينية التى تم ضبطها تحرير2 محضر جنح بناحية أشمون ضد أصحاب محل بقالة ومحل مواد غذائية والتحفظ على 960 باكو شاى،و1 طن دقيق فاخر مجهول المصدر ، كما تم تحرير2 محضر جنح بشبين الكوم ضد صاحب مخزن مواد غذائية والتحفظ على 500 كجم سكر مجهولة المصدر،وأخر ضدصاحب مصنع ملابس جاهزة بدون ترخيص .

هذا وقد شدد محافظ المنوفية على ضرورة إستمرار شن الحملات لتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول حفاظاً على حقوق المواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أى تلاعب.
 

وأعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بأنه تم الإنتهاء من متابعة 3595 حالة وافدة من الخارج من إجمالى 5679 حالة تم تسجيلهم على برنامج متابعة الوافدين المعتمد من وزارة الصحة ، وجارى متابعة 2084 حالة بنطاق المحافظة ، لافتا إلى إتخاذ إجراءات مشددة تجاه القادمين وأتباع تعليمات وإرشادات وزارة الصحة فى هذاالشأن ، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى إتخذتها المحافظة لمواجهة إنتشار الفيروس حفاظا على حياة المواطنين .

 


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