ضبط المتهمة بقتل طفلها خنقا بسبب خلافات زوجية بسوهاج والنيابة تتولى التحقيق

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا، جنوب محافظة سوهاج، بإشراف اللواء عبد الحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، ورئاسة الرائد عزت سليمان رئيس وحدة مباحث المركز، من إلقاء القبض على ربة منزل قامت بقتل نجلها عن طريق الخنق انتقاما من زوجها الذى هددها بالزواج عليها.

كان اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء جمال إبراهيم نائب المدير لقطاع الجنوب، يفيد بتوصل ضباط وحدة مباحث مركز جرجا، إلى مكان هروب ربة منزل متهمة بقتل نجلها بسبب خلافات زوجية.

ترجع الواقعة عقب قرار اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث لضبط " دعاء . ع . ا . ا " والمتهمة بقتل ابنها الطفل "أحمد م ا ع" 3 سنوات بمنزله.

وبسؤال كلاً من والده "محمد ا ع " وخاله "أحمد ع ا ا" ، أتهما والدته بارتكاب الواقعة بسبب وجود خلافات زوجية، تمكن ضباط فريق البحث من ضبط المتهمة المذكورة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة لذات السبب، تم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج بلاغا من مركز شرطة جرجا يفيد بالعثور على طفل جثة هامدة داخل منزل والدته وتبين وجود آثار خنق بالرقبة ووجود حبل، وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، جهودها من أجل إلقاء القبض على المتهمة، حيث قامت بقتل نجلها عن طريق الخنق بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج عقب تكرار الخلاف بينها وبين زوجها وتهديده لها بالزواج من أخرى.