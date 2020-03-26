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ضبط أجنبيين يستقطبان الأجانب المقيمين بطريقة غير مشروعة للعمل بالمنازل

الخميس، 26 مارس 2020 12:55 م
ضبط أجنبيين يستقطبان الأجانب المقيمين بطريقة غير مشروعة للعمل بالمنازل المتهمان
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت الداخلية في ضبط شخصين يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية لإدارتهما مكتب لإستقطاب حاملي الجنسيات الأجنبية القادمين إلى البلاد بطريقة غير مشروعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.

 

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام "شخصين يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية" بإدارة مكتب لإستقطاب حاملي الجنسيات الأجنبية القادمين إلى البلاد بطريقة غير مشروعة وإستغلالهم بإلحاقهم للعمل بالمنازل والمزارع، وأنهما فى طريقهما للقاء مجموعة من الشباب والفتيات من حاملي الجنسيات الأجنبية القادمين إلى البلاد بطريقة غير مشروعة لإستغلالهم وإلحاقهم بالعمل بالمنازل والمزارع بمنطقة ميدان العباسية.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق وقطاعات الأمن العام والأمن الوطنى ومديرية أمن القاهرة تم ضبط المتهمين وبرفقته "5  أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية"، وبمواجهة المتهمان اعترفا باستقطابهما وإستغلال حاجة الفتيات والشباب للعمل وعدم مشروعية إقامتهم بالبلاد، وذلك نظير تقاضيهم مبالغ مالية تعادل نصف الأجر المتفق عليه وأنهما قاما بالإعلان عن ذلك المكتب عبر موقع للإعلان والدعاية على شبكة الإنترنت.

وبمواجهة المجنى عليهم أقروا أنهم لا يحملون ثمة مستندات دالة على شخصياتهم أو جنسياتهم وعدم حصولهم على إقامات شرعية بالبلاد، وأضافوا أن المتهمين قاما بالتواصل معهم وإستغلال عدم مشروعية إقامتهم بالبلاد وحاجتهم للمال، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المتهمون
المتهمون

 

متهمان
متهمان

 


الاتجار بالبشر

الداخلية

جرائم الاتجار بالبشر

اخبار الحوادث

الاجانب

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