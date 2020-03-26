اليوم السابع
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صور.. فحص المترددين على سوق العبور وتعقيم شوارعه لمواجهة كورونا

الخميس، 26 مارس 2020 03:30 م
صور.. فحص المترددين على سوق العبور وتعقيم شوارعه لمواجهة كورونا إجراءات الوقاية بسوق العبور
كتب سيد الخلفاوى

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شهد سوق العبور لتجارة الخضر والفاكهة، بالقاهرة، إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث يتم فحص المترددين على السوق من خلال كواشف للحرارة عن بعد للكشف عن أعراض الإصابة بالفيروس المستجد.
 
وكثف الجهاز التنفيذى لسوق العبور اجراءاته لمواجهه فيروس كورونا ووضع آليه لتشغيل سوق العبور للحد من التجمعات والتكدس داخله، حيث تم عمل حملة تعقيم بسيارة رش لجميع الشوارع الرئيسية والعنابر بالسوق، وتوفير جهازين لقياس درجة حرارة المترددين على السوق من خارج بوابات سوق العبور، كما تم التنسيق مع القوات المسلحة لتواجد سيارة لبيع المطهرات داخل سوق العبور تشتمل على  11 صنف من المطهرات ويتم البيع بسعر التكلفة.
 
وفى السياق واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال بسرعة العمل على تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.
 
كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اتخذ عدة إجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل أمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة ، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الالكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الالكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة .
 
وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قرر إلزام إدارات الديوان العام والاحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة. 
إجراءات الوقاية بسوق العبور (1)
إجراءات الوقاية بسوق العبور

إجراءات الوقاية بسوق العبور (2)
إجراءات الوقاية بسوق العبور 

إجراءات الوقاية بسوق العبور (3)
إجراءات الوقاية بسوق العبور 

 


سوق العبور

القاهرة

فيروس كورونا

كورونا

اخبار مصر

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