اليوم السابع
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صور.. غلق المحال المخالفة وتطهير ورش الشوارع والميادين العامة بسوهاج

الخميس، 26 مارس 2020 03:55 م
صور.. غلق المحال المخالفة وتطهير ورش الشوارع والميادين العامة بسوهاج جانب من التطهير
سوهاج – عمرو خلف

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أعلنت محافظة سوهاج عن منع الأسواق العامة والعشوائية بمختلف مراكز المحافظة من خلال حملات مكبرة شنتها مراكز " طهطا، والمنشاة، وأخميم، وحي الكوثر "،وغلق جميع المحال والمقاهي في المواعيد المحددة، واستمرار عمليات التطهير، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن الالتزام بالإجراءات والقرارات الخاصة بالحظر للوقاية من فيروس كورونا.

وقال على محمد رفاعي رئيس مركز مدينة طهطا أن المركز يتابع تنفيذ الإجراءات الخاصة بمنع الأسواق العشوائية بمدينة طهطا وساحل طهطا، حيث تبين التزام المواطنين بالقرارات والتعليمات، حيث تم الإعلان عنها عبر الإذاعة المحلية للوحدة والوحدات القروية، ومن خلال مكبرات الصوت المتنقلة وبصفة مستمرة، لافتا إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم بكافة المصالح الحكومية والخدمية بمركز ومدينة طهطا.

وفي مركز ومدينة المنشاة قال شريف السيد رئيس المركز أنه بالمتابعة والمرور علي جميع شوارع المدينة وقراها، تم التأكد من التزام المواطنين بالتعليمات في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وأخذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمركز.

وأوضح حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم أنه تم المرور على المحال والمقاهي بقرية الحواويش،  والتنبيه على أصحاب المحال بالالتزام بالتعليمات، والغلق الإداري والتشميع في حالة عدم الالتزام وتم رفع الباعة الجائلين، مشيرا إلى استمرار أعمال التطهير بقرى المركز، وذلك من خلال المشاركة المجتمعية من الأهالي، حيث تم تطهير ورش الشوارع والميادين العامة بمواد التعقيم والتطهير شملت مقر الوحدة المحلية، والمدارس، والمساجد، بناحية عرب مهدي وشادر الديابات والوحدة الصحية بقرية السلامونى وشملت ايضا الشوارع الرئيسية وذلك حفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم، مشيرا إلى تنفيذ حملة مكبرة أسفرت عن غلق إداري وتشميع عدد 2محل تجارى للمخالفة.

وفي حي الكوثر،قال أحمد الشطوري رئيس الحي أنه تم تعقيم وتطهير جميع المنشآت الخدمية حرصا على صحة وسلامة المواطنين، شملت الأعمال تعقيم وتطهير مبنى رئاسة الحى، و المركز التكنولوجي لمواجهة فيروس كورونا، وجارى تعقيم و تطهير جميع المنشآت الخدمية والتعليمية بحي الكوثر.

 

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سوهاج

الكوثر

المنشاة

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