صور.. جامعة بنها فرع العبور تقود حملة لتطهير المدينة ضد كورونا

قامت الإدارة التنفيذية لجامعة بنها فرع العبور، بقيادة الدكتور كريم الدش المدير الأكاديمي للفرع والدكتور حازم عليوة نائب المدير لشئون البرامج والدكتور ياسر نورالدين نائب المدير لشئون التعليم والطلاب وبالتنسيق مع جهاز مدينة العبور بقيادة المهندس أحمد عمران رئيس الجهاز، بتدشين حملة تطهير واسعة لأحياء المدينة بدأت بالحى الترفيهي وستمتد إلى باقى الأحياء فى الأيام المقبلة.

تأتى الحملة تتويجًا للتعاون الدائم بين جامعة بنها وجهاز مدينة العبور فى خدمة المجتمع والبيئة، وفي إطار الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد COVID-19 وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية لجامعة بنها فى خدمة أهالى مدينة العبور .

وكانت أعلنت الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة انه في اطار حرص الجامعة علي التعاون المشترك مع مديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية في مواجهة فيروس كورونا المستجد قامت الجامعة بالاستعانة ببعض الملصقات التي تشير إلى كيفة ارتداء الماسك الطبي وكذلك بعض الملصقات الدالة علي تعريف الفيروس وكيفية غسيل الايدي بالمطهرات وكيفة ان تحمي من حولك عند الإصابة .

وقالت مصطفى إن هذا يأتى في إطار مشاركة وحدة إدارة الإزمات والكوارث بالجامعة برئاسة الدكتور إبراهيم راجح وأيضا وحدة الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية في التصدي لفيروس كورونا المستجد والتوعية بمخاطرة علي المجتمع ككل وكيفية الوقاية منه.