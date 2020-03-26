صور .. إزاى تاخد 500 جنيه منحة من وزارة القوى العاملة لمواجهة كورونا

كتب محمود راغب

فترة صعبة يعيشها عمالة اليومية وفترة استثنائية تعانيها العمالة غير المنتظمة في إطار تداعيات فيروس كورونا المستجد ، والذى أثر على حياة ومصدر رزق تلك الفئة التي ليس لها تأمين وضمان لاستمرار قوة يومها ، ومن هنا جاء توجيه الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة صرف منحة قدرها 500 جنية لدعم تلك الفئة في تلك الفترة .

والسؤال "لو أنت من عمال اليومية "العمالة الغير منتظمة" إزاى تصرف الـ 500 جنية؟" ، وهو ما نستعرضه الفيديو التالى في عدد من الخطوات البيسطة لعمالنا من عمال اليومية :

500جنيه لكل عمال اليومية

كيف تحصل عليهم؟

وزارة القوى العاملة وجهت بصرف

منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة

المسجلة بالقوى العاملة بالمحافظات

المنحة قدرها 500 جنيه

تصرف من مكاتب البريد وفقا لمحل الإقامة

في إطار خطة الدولة لحماية المواطنين

لو كنت من العمالة اليومية غير مسجلة

ابعت رسالة على الرقم (01212201303 )

أو سجل على موقع www.manpower.gov.eg

لن يتم قبول أي طلبات باليد

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