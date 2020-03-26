اليوم السابع
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الخميس، 26 مارس 2020 07:49 م
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صحة بنى سويف تخصص أرقام للرد على تساؤلات المواطنين عن فيروس كورونا

الخميس، 26 مارس 2020 07:00 م
صحة بنى سويف تخصص أرقام للرد على تساؤلات المواطنين عن فيروس كورونا محافظ بنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى

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قال الدكتور محمد يوسف مدير عام الصحة ببني سويف ،إن غرفة عمليات المديرية خصصت رقمين " خطين  ساخنين" ،وهما " 2207106 و 2207147 "للرد على شكاوي وتساؤلات وإستفسارات مواطني مدن ومراكز المحافظة الإدارية السبع بشأن فيروس كورونا المستجد

وأوضح "يوسف" في بيان له اليوم الخميس، أن هذه الخطوة تأتي ضمن  خطة المحافظة لمواجهة فيروس كورونا، والتي يتابع تنفيذها على مدار الساعة الدكتور محمد هاني  محافظ بني سويف، وذلك في إطار  الإجراءات الإحترازية للدولة، لمواجهة الفيروس ومنع إنتشاره

واستطرد يوسف قائلا :" إن المديرية وجهت عدة رسائل الي المواطنين ، للتوعية بفيروس كورو نا المستجد  بالتنسيق مع المحافظة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني والمجلس القومى للمرأة، من خلال نشرها على الصفحة الرسمية للمحافظة والمديرية ،وكذلك توزيع الرائدات الريفيات  بورشورات ومطويات على أهالي القرى، علاوة على تنفيذ فرق من العلاج الحر حملات توعية لمقدمي الخدمة بالمنشآت الخاصة، وتوزيع البوسترات والمنشورات والتاكيد على إغلاق العيادات في مواعيد حظر التجوال، بالإضافة إلى المرور على كافة المستشفيات الخاصة بجميع مراكز المحافظة أسبوعيا للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ". 

ولفت يوسف إلى  شن حملات خلال شهر مارس الحالي على  المعامل والمستشفيات  الخاصة  بدائرة المحافظة، أسفرت عن  إغلاق 66 معملا بدون ترخيص، وكذلك الانتهاء من ترخيص 36  منشأه طبية، علاوة على  إيقاف العمل بإحدي المستشفيات الخاصة  بمركز الواسطى شمال بني سويف، لحين تلافي السلبيات والالتزام بتطبيق معايير  مكافحه العدوى بالطريقه الصحيحة، وكذلك إغلاق قسم الأطفال المبتسرين بالمستشفى، كما يواصل  فريق من إدارة المتوطنة بالمديرية تعقيم وتطهير  جميع أقسام ومكاتب   المنشآت الصحية بالمحافظة

 


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