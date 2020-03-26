شعبة المستوردين: تراجع حاد فى الطلب على الأخشاب وتوقف العقود الاستيرادية

كتب إسلام سعيد

أشاد محسن التاجورى نائب رئيس شعبة الأخشاب فى الغرفة التجارية، ونائب رئيس شعبة المستوردين، بقرارات البنك المركزى الأخيرة والتى تتيح تأجيل سداد المديونيات بالنسبة للمصانع والشركات، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات من شأنها المساعدة فى تخفيف أعباء مصانع الأخشاب وكذلك ينقذ الشركات التجارية الحاصلة على قروض.

وأضاف التاجورى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الطلب على الأخشاب فى الفترة الحالية شبه متوقف تماما نتيجة تراجع كبير فى الاستهلاك، وذلك بسبب تضرر كافة القطاعات من فيروس كورونا، وكذلك الصفقات الاستيرادية أيضا تم ارجاءها بسبب الفيروس.

قال البنك المركزي المصرى، إن مبادرة تأجيل استحقاقات العملاء الأفراد، تشمل 4 أنواع من القروض هى ، القروض الشخصية ، البطاقات الإئتمانية ، القروض بغرض شراء سيارات للإستخدام الشخصى ، القروض العقارية للإسكان الشخصى.

وقال المركزي إن الاستحقاقات الائتمانية الواردة بالتعليمات هي جميع المبالغ مستحقة الدفع لكافة التسهيلات الائتمانية سواء تسهيلات قصيرة الأجل أو أقساط قروض حالية أو مستقبلية بالإضافة إلى العوائد، بحيث يتم ترحيل كافة استحقاقات العملاء وجداول السداد تلقائيا من بداية تاريخ صدور التعليمات ولمدة 6 أشهر مع إخطار العملاء بأي وسيلة من وسائل الاتصال المتاحة .

وأشار البنك المركزي ، إلى أن التعليمات تسري على كافة العملاء سواء المنتظمين أو غير المنتظمين من الأفراد والمؤسسات، شاملة شركات التأجير التمويلي والتمويل العقاري وشركات التخصيم والشركات المتوسطة والصغيرة، وتشمل استحقاقات التسهيلات الممنوحة بكافة أنواع الضمانات، وكذلك عملاء المبادرات الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وتتضمن تسهيلات الأفراد ما يلي:

أ. القروض الاستهلاكية ، وهي القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي.

ب. القروض العقارية للإسكان الشخصي

وقال المركزي ، إن قرار التأجيل لا يسرى على التسهيلات الائتمانية الجديدة التى تم منحها اعتبارا من تاريخ صدور التعليمات.

أكد أن البنوك تلتزم بعدم فرض أي عوائد وعمولات تأخير على التأجيل، ويتم فقط احتساب سعر العائد المطبق على القروض وفقا لآلية التسعير المتعاقد عليها قبل صدور التعليمات، على أن يتم إحاطة العميل بالتكلفة الإضافية ً التي سيتحملها والمترتبة على التأجيل.

أشار الى أنه ، في حالة عدم رغبة العميل الاستفادة من التأجيل أو تحمل أي تكلفة إضافية ناتجة عنه يتم الإمتثال لطلبه.