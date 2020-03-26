شركة مياه الأقصر تنشر بوسترات توعية للموظفين والمواطنين لمكافحة كورونا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استكملت شركة مياه الأقصر بقيادة الواء مهندس محمد يحيى كمال رئيس مجلس إدارة الشركة، اليوم الخميس، حملات التوعية وتعليق بوسترات الإرشادات للموظفين والمواطنين للتوعية الصحية لمكافحة فيروس كورونا "كوفيد 19"، وذلك ضمن توجيهاته رئاسة مجلس الوزراء، بضرورة إطلاق حملات توعية بجانب التعقيم والتطهير والمكافحة حول الجمهورية، وفي إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتأكيد على النظافة العامة، وتنفيذ حملات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والخدمية وأماكن التجمعات بمدينة الأقصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفى هذا الصدد، تقول أمانى مدنى مسئول العلاقات العامة بالشركة، إن مبادرة التوعية والتثقيف للمواطنين والموظفين بالشركة شملت تركيب بوسترات توعية بكيفية مكافحة فيروس كورونا "كوفيد 19" عبر خطوات محددة بالنظافة الشخصية والطرق الصحيحة لغسل اليدين، وكيف يحمى الشخص من حوله حال ظهور أعراض الإصابة والإتصال بأرقام شركة المياه.

ويضيف وليد الإدفاوى مسئول التوعية بشركة مياه الأقصر، أنه أطلق فريق إدارة التوعية بشركة المياه إرشادات للتوعية الصحية بمقرالشركة وتوزيعها لعدد من الإدارات لنشرها بمحطات مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي، ومقر خدمة العملاء والإدارات التابعة للشركة بمحافظة الأقصر، وذلك بهدف توعية المواطنين والمشتركين والمترددين على مقرات خدمة العملاء وتوعية العاملين بوسائل وطرق الوقاية ومكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت قد أعلنت الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، أنه تم بالتعاون مع قطاعات الشركة المختلفة ( القطاع المالي _قطاع المعامل_ وإدارة التطهير بقطاع التشغيل والصيانة - مديري عموم الإدارات الفرعية)، الإنتهاء من أعمال توفير المطهرات الطبية كحول ايثيلي 70 %، وعمل التخفيفات اللازمة بالمعامل الفرعية بالشركة وتوزيعها على العاملين بجميع المواقع التابعة بالشركة، حيث أن المستهدف من الحملة عدد 600 منشأة تابعة للشركة تشمل مراكز خدمة العملاء والديوان العام ومقار الإدارات الفرعية ومحطات وشبكات المياه والصرف، كما تم توفير مهمات الوقاية الشخصية من كمامات وجوانتيات العاملين بالتحصيل وخدمة العملاء والساقين الأكثر عرضة للتعامل مع الجمهور والتنقل وفقا للمهام الوظيفية الموكلة لهم.



إستمرار حملات التوعية لشركة مياه الاقصر



جانب من تركيب البوسترات بالمحطات المختلفة



شركة المياه تواصل حملات التوعية ضد كورونا