اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مارس 2020 01:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

شركة ألمانية تطور اختبار كورونا تظهر نتائجه فى ساعتين بدلا من يومين

الخميس، 26 مارس 2020 12:15 م
شركة ألمانية تطور اختبار كورونا تظهر نتائجه فى ساعتين بدلا من يومين اختبارات كورونا
كتتب: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت صحيفة "welt" الألمانية خبرًا عن تطوير شركة "Bosch" لاختبار كورونا سريع، بحيث تظهر النتائج فى خلال ساعتين ونصف بدلًا من يوم أو اثنين، مشيرة إلى أن الاختبار سيكون متاحًا اعتبارًا من أول أبريل.

وأضافت الصحيفة تصريحات لرئيس الشركة فولكمار دينر، أن تطوير الاختبار يساعد على التشخيص السريع، وبالتالى يساهم  في الاحتواء السريع لوباء كورونا، من خلال التعرف على المرضى المصابين وعزلهم بسرعة أكبر.

يذكر أن العملية هي واحدة من أولى الاختبارات التشخيصية الجزيئية والتي يمكن إجراء الاختبار في مكان العلاج السريري، ليتم القضاء على طرق النقل التي تكلف وقتا ثمينا.

وقال دينر: سرعان ما سيصبح المرضى على يقين من حالتهم الصحية ، ويمكن التعرف على الأشخاص المصابين وعزلهم على الفور، مؤكدًا أن "الوقت هو أحد العوامل الحاسمة في مكافحة الفيروس التاجي، والتشخيص الموثوق والسريع في الموقع دون تحويلات - هذه هي الميزة الكبيرة لحلنا".

ووفقًا لـ Bosch يمكن أن يشخص الاختبار السريع عشرة مسببات أمراض تنفسية في نفس الوقت ويفي بمتطلبات منظمة الصحة العالمية (WHO) .

وبعد أخذ العينة من المريض، يتم إدخال الخرطوشة، التي تحتوي بالفعل على جميع الكواشف المطلوبة للاختبار، في جهاز Vivalytic للتحليل، ويقول ماير: "يمكن للطاقم الطبي تكريس أنفسهم لمهام أخرى أثناء التقييم، مثل علاج المرضى، وتم تصميم التعامل مع جهاز التحليل أيضًا ليكون سهل الاستخدام بحيث يمكن حتى للموظفين الطبيين الذين لم يتم تدريبهم بشكل خاص إجراء تقييم الاختبار بشكل موثوق."

وفقًا لـ Bosch Healthcare Solutions ، يمكن إجراء ما يصل إلى عشرة اختبارات في غضون 24 ساعة باستخدام محلل Vivalytic واحد. باستخدام 100 جهاز فقط، يمكن تقييم ما يصل إلى 1000 اختبار كل يوم. نظرًا للانتشار القوي لفيروس Covid 19 ، فإن Bosch يخلق بسرعة قدرات اختبار إضافية مع الجهاز.

 


كورونا

اختبارات كورونا

المانيا

شركة بوش

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون بـ2 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون بـ2 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا

انتهاء أول يوم حظر تجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء أول يوم حظر تجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

حصاد مرحلة البناء.. 5 مشروعات لتطوير قطاع الطيران المدنى بـ948 مليون جنيه

حصاد مرحلة البناء.. 5 مشروعات لتطوير قطاع الطيران المدنى بـ948 مليون جنيه

فى زمن وباء كورونا.. كيف تستخرج بدل فاقد للرقم القومى من البيت؟

فى زمن وباء كورونا.. كيف تستخرج بدل فاقد للرقم القومى من البيت؟

بـ"شكة الإصبع".. بريطانيا تكشف عن التوصل لاختبار جديد يكشف الإصابة بكورونا

بـ"شكة الإصبع".. بريطانيا تكشف عن التوصل لاختبار جديد يكشف الإصابة بكورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة