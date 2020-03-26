شركة ألمانية تطور اختبار كورونا تظهر نتائجه فى ساعتين بدلا من يومين

كتتب: هناء أبو العز

نشرت صحيفة "welt" الألمانية خبرًا عن تطوير شركة "Bosch" لاختبار كورونا سريع، بحيث تظهر النتائج فى خلال ساعتين ونصف بدلًا من يوم أو اثنين، مشيرة إلى أن الاختبار سيكون متاحًا اعتبارًا من أول أبريل.

وأضافت الصحيفة تصريحات لرئيس الشركة فولكمار دينر، أن تطوير الاختبار يساعد على التشخيص السريع، وبالتالى يساهم في الاحتواء السريع لوباء كورونا، من خلال التعرف على المرضى المصابين وعزلهم بسرعة أكبر.

يذكر أن العملية هي واحدة من أولى الاختبارات التشخيصية الجزيئية والتي يمكن إجراء الاختبار في مكان العلاج السريري، ليتم القضاء على طرق النقل التي تكلف وقتا ثمينا.

وقال دينر: سرعان ما سيصبح المرضى على يقين من حالتهم الصحية ، ويمكن التعرف على الأشخاص المصابين وعزلهم على الفور، مؤكدًا أن "الوقت هو أحد العوامل الحاسمة في مكافحة الفيروس التاجي، والتشخيص الموثوق والسريع في الموقع دون تحويلات - هذه هي الميزة الكبيرة لحلنا".

ووفقًا لـ Bosch يمكن أن يشخص الاختبار السريع عشرة مسببات أمراض تنفسية في نفس الوقت ويفي بمتطلبات منظمة الصحة العالمية (WHO) .

وبعد أخذ العينة من المريض، يتم إدخال الخرطوشة، التي تحتوي بالفعل على جميع الكواشف المطلوبة للاختبار، في جهاز Vivalytic للتحليل، ويقول ماير: "يمكن للطاقم الطبي تكريس أنفسهم لمهام أخرى أثناء التقييم، مثل علاج المرضى، وتم تصميم التعامل مع جهاز التحليل أيضًا ليكون سهل الاستخدام بحيث يمكن حتى للموظفين الطبيين الذين لم يتم تدريبهم بشكل خاص إجراء تقييم الاختبار بشكل موثوق."

وفقًا لـ Bosch Healthcare Solutions ، يمكن إجراء ما يصل إلى عشرة اختبارات في غضون 24 ساعة باستخدام محلل Vivalytic واحد. باستخدام 100 جهاز فقط، يمكن تقييم ما يصل إلى 1000 اختبار كل يوم. نظرًا للانتشار القوي لفيروس Covid 19 ، فإن Bosch يخلق بسرعة قدرات اختبار إضافية مع الجهاز.