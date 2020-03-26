شرطة الاحتلال تحاول إسقاط طائرة صغيرة تحلق أعلى المسجد الأقصى.. فيديو

كتب محمد شعلان

تحاصر قوات الاحتلال الاسرائيلي المسجد الأقصى في القدس المحتلة بعد قرار الأوقاف بوقف الصلاة فيه ومنع تجمعات المصلين من الفلسطينيين لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، ونقلت وسائل إعلام محلية فلسطينية فيديو لقيام اثنين من قوات شرطة الاحتلال بمحاولة اسقاط طائرة صغيرة تحلق في سماء المسجد الأقصى من فوق أحد الأسطح المجاورة للمسجد الأقصى، بينما تفاعل ضابط الاحتلال الذى التقط الفيديو بالضحك على إسقاط الطائرة.

#فيديو شرطة الاحتلال تحاول إسقاط طائرة صغيرة تحلق في سماء المسجد الأقصى pic.twitter.com/8jje5vvuKi — وكالة شهاب (@ShehabAgency) March 26, 2020

وفي وقت سابق، قرر مجلس الأوقاف الفلسطيني تعليق وإغلاق مؤقت للصلاة في المسجد الأقصى ابتداء من فجر الإثنين الماضي، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.



اثنان من شرطة الاحتلال يحاولان اسقطا طائرة صغيرة

وقالت بورصة فلسطين، الأحد الماضي، إنها ستعلق العمل حتى إشعار آخر لحماية العاملين بها ومنع تقلبات السوق فى ظل تفشى فيروس كورونا، وتقع بورصة فلسطين فى الضفة الغربية المحتلة، وهناك 48 شركة مدرجة بالبورصة بإجمالي قيمة سوقية يبلغ نحو 3.8 مليار دولار.

ودعا رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية سكان الضفة الغربية للبقاء في منازلهم وأمر بإغلاق المدارس والمعابر مع إسرائيل والأردن.

وقبل أيام، اقتحم مستوطنون ساحات المسجد الأقصى في حماية قوات الاحتلال الاسرائيلى رغم تحذيرات ضرورة منع التجمعات في كل دول العالم لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وعرضت وكالة شهاب الفلسطينية، فيديو اقتحام مستوطنين إسرائيليين، ساحات المسجد الأقصى المبارك وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في حين لم يوجد أى مصلين بالمسجد تنفيذا لقرارات منع الصلاة في المسجد خوفا من عدوى كورونا.

وفي ذات السياق، رفع المسجد الأقصى شعائر الأذن الجديد للمرة الأولى بالصياغة التي أصبحت متداولة في جميع المساجد بالدول العربية والإسلامية، وأذن المؤذن بعبارات "صلوا في بيوتكم.. صلوا في بيوتكم" ثم أعقبها بقوله اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد، وذلك لدعوة المصلين الالتزام بالصلاة في بيوتهم خوفا من تفشي فيروس كورونا.