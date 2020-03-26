اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مارس 2020 12:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

شرطة الاحتلال تحاول إسقاط طائرة صغيرة تحلق أعلى المسجد الأقصى.. فيديو

الخميس، 26 مارس 2020 11:05 ص
شرطة الاحتلال تحاول إسقاط طائرة صغيرة تحلق أعلى المسجد الأقصى.. فيديو شرطة الاحتلال تحاول اسقاط طائرة صغيرة
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحاصر قوات الاحتلال الاسرائيلي المسجد الأقصى في القدس المحتلة بعد قرار الأوقاف بوقف الصلاة فيه ومنع تجمعات المصلين من الفلسطينيين لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، ونقلت وسائل إعلام محلية فلسطينية فيديو لقيام اثنين من قوات شرطة الاحتلال بمحاولة اسقاط طائرة صغيرة تحلق في سماء المسجد الأقصى من فوق أحد الأسطح المجاورة للمسجد الأقصى، بينما تفاعل ضابط الاحتلال الذى التقط الفيديو بالضحك على إسقاط الطائرة.

 

وفي وقت سابق، قرر مجلس الأوقاف الفلسطيني تعليق وإغلاق مؤقت للصلاة في المسجد الأقصى ابتداء من فجر الإثنين الماضي، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

EUBJWm9WoAUq-sV
اثنان من شرطة الاحتلال يحاولان اسقطا طائرة صغيرة

 

وقالت بورصة فلسطين، الأحد الماضي، إنها ستعلق العمل حتى إشعار آخر لحماية العاملين بها ومنع تقلبات السوق فى ظل تفشى فيروس كورونا، وتقع بورصة فلسطين فى الضفة الغربية المحتلة، وهناك 48 شركة مدرجة بالبورصة بإجمالي قيمة سوقية يبلغ نحو 3.8 مليار دولار.

 

ودعا رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية سكان الضفة الغربية للبقاء في منازلهم وأمر بإغلاق المدارس والمعابر مع إسرائيل والأردن.

 

وقبل أيام، اقتحم مستوطنون ساحات المسجد الأقصى في حماية قوات الاحتلال الاسرائيلى رغم تحذيرات ضرورة منع التجمعات في كل دول العالم لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وعرضت وكالة شهاب الفلسطينية، فيديو اقتحام مستوطنين إسرائيليين، ساحات المسجد الأقصى المبارك وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في حين لم يوجد أى مصلين بالمسجد تنفيذا لقرارات منع الصلاة في المسجد خوفا من عدوى كورونا.

 

وفي ذات السياق، رفع المسجد الأقصى شعائر الأذن الجديد للمرة الأولى بالصياغة التي أصبحت متداولة في جميع المساجد بالدول العربية والإسلامية، وأذن المؤذن بعبارات "صلوا في بيوتكم.. صلوا في بيوتكم" ثم أعقبها بقوله اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد، وذلك لدعوة المصلين الالتزام بالصلاة في بيوتهم خوفا من تفشي فيروس كورونا.


شرطة الاحتلال

اسرائيل

المسجد الاقصى

القدس

فيروس كورونا

كورونا نيوز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون بـ2 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون بـ2 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا

انتهاء أول يوم حظر تجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء أول يوم حظر تجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

حصاد مرحلة البناء.. 5 مشروعات لتطوير قطاع الطيران المدنى بـ948 مليون جنيه

حصاد مرحلة البناء.. 5 مشروعات لتطوير قطاع الطيران المدنى بـ948 مليون جنيه

فى زمن وباء كورونا.. كيف تستخرج بدل فاقد للرقم القومى من البيت؟

فى زمن وباء كورونا.. كيف تستخرج بدل فاقد للرقم القومى من البيت؟

بـ"شكة الإصبع".. بريطانيا تكشف عن التوصل لاختبار جديد يكشف الإصابة بكورونا

بـ"شكة الإصبع".. بريطانيا تكشف عن التوصل لاختبار جديد يكشف الإصابة بكورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة