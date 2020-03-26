شباب قنا ينظمون عملية صرف الرواتب من ماكينات الـATM

قنا - وائل محمد

في مبادرة طيبة من شباب محافظة قنا قام عدد من الشباب بتنظيم تواجد المترددين على ماكينات الصراف الآلي ATM لصرف رواتبهم والتي يتوافد عليها عدد كبير من الموظفين مع بدء صرف رواتب العاملين بالدولة وذلك في إطار توعية المواطنين بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقام شباب المحافظة من مراكز قنا ونجع حمادي ودشنا وفرشوط بتوفير كراسٍ على نفقتهم الشخصية وتنظيمها أمام الماكينات مع ترك مسافات كافية بينها لمنع تكدس المواطنين على أن يكون تواجدهم على الماكينات بالترتيب منعًا للتكدس مع تعقيم الماكينات أولاً بأول منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد بين العملاء، بالإضافة إلى قيامهم بتوعية المواطنين بأهمية اتباع التعليمات الوقائية السليمة حفاظًا علي سلامتهم .



ومن جانبه قدم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا الشكر لكل من شارك في هذه المبادرة سواء مادياً او معنوياً مؤكدا أن مثل هذه المبادرات الطيبة تعكس المعدن الأصيل لأبناء الشعب المصري وتؤكد وعى الشباب بأهمية دعم جهود وقرارات الدولة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد لافتًا إلى أنهم قدموا مثالاً يُحتذى به في المشاركة المجتمعية والتعاون من أجل المصلحة العامة .



من ناحية أخرى وحرصًا على صحة وسلامة المواطنين من أهل قنا وجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بضرورة الإبتعاد عن التجمعات وأماكن الازدحام.



ووجه كذلك بعدم شرب المياه من المُبردات الموجودة بالشوارع وعدم شرب الشيشة فى المقاهى كإجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .



كما شدد الداودى على منع عرض اللحوم مكشوفة بمحلات الجزارة وحظر عرض السلع الغذائية أمام المحلات التجارية بالشارع، مشيرا الى أنه سوف يتم عمل حملات يومية بالاشتراك مع الصحة والتموين والطب البيطري لمتابعة تنفيذ تلك التوجيهات.



وناشد محافظ قنا المواطنين بضرورة الإلتزام بالتوجيهات ومعاونة الأجهزة التنفيذية فى التغلب على هذا الفيروس .



جدير بالذكر أن المحافظة اتخذت عدد من التدابير الإحترازية لمنع ظهور فيروس كورونا المستجد بين مواطنيها حيث تم تعليق العمل بنظام البصمة الإلكترونية فى حضور وانصراف العاملين بالأجهزة التنفيذية.



كما تم البدء فى تعقيم المؤسسات الحكومية منذ الخميس الماضى مثل المستشفيات، المحاكم، السجون، ديوان عام المحافظة وعدد من المؤسسات الأخرى.



