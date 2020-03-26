اليوم السابع
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شباب طنط الجزيرة بالقليوبية يعقمون شوارعهم ضد كورونا

الخميس، 26 مارس 2020 07:37 م
شباب طنط الجزيرة بالقليوبية يعقمون شوارعهم ضد كورونا جانب من التعقيم
القليوبية نيفين طه

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دشن شباب قرية طنط الجزيرة، التابعة لمدينة طوخ بالقليوبية، حملة تطوعية لتطهير وتعقيم قريتهم ،ضد فيروس الكورونا المستجد لحماية أهاليهم ومنع انتشار تلك الفيروس بينهم.

وقال  أحد الشباب المشارك بتلك الحملة،أن الحملة ضمت عدد كبير من شباب  وأهالي قرية طنط الجزيرة بطوخ ، وهدف الحملة هو تطهير وتعقيم جميع شوارع القرية ضد فيروس كورونا المستجد ،مشيرا إلي أن  الحملة جابت جميع الشوارع الفرعية والرئيسية وجميع أنحاء القرية، ويتم تعقيمها يوميا بصفة دورية مع توعية المواطنين بضرورة المكوث بالبيت للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ولضمان سلامتهم وحمايتهم ،وهذة الحملة كمساهمه من شباب قرية طنط الجزيرة بطوخ لأجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أمس الأحد، ديوان مديرية الطب البيطري للاطمئنان علي الاستعدادات اللازمة، حيث تم شراء 10 آلاف لتر من الكلور لزوم أعمال التعقيم والنظافة بالوحدات المحلية والمديريات والمصالح الحكومية التابعة للمحافظة.

ومن جانبه أعطى المحافظ تعليماته بضرورة استمرار حملات تعقيم ورش الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء وجميع المنشآت الحكومية والمرافق بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة ورؤساء المراكز والأحياء ضمن خطة المحافظة، حرصاً على سلامة العاملين والمترددين عليها، وذلك ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية.

وناشد المحافظ، المواطنين بتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والابتعاد عن أماكن التجمعات، مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم تستقبل الشكاوي إلكترونياً عن طريق البوابة الألكترونية لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء أو من خلال الأتصال بالخط الساخن 16528،فى حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أى طارئ.

 


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