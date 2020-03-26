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سوريا: وضع المصابين بفيروس كورونا مستقر ولا حالات وفاة بينهم

الخميس، 26 مارس 2020 12:59 م
سوريا: وضع المصابين بفيروس كورونا مستقر ولا حالات وفاة بينهم كورونا
كتب كامل كامل

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أكدت وزارة الصحة  السورية أن الوضع الصحي للأشخاص المصابين بفيروس كورونا مستقر وأنهم يخضعون للإشراف الطبي المباشر.

وأكدت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية أنه لا صحة لما تتداوله بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن وفاة إحدى هذه الحالات داعية المواطنين إلى عدم تناول الشائعات وعدم تناقل الأخبار غير الموثوقة التي تهدف إلى إثارة الهلع والخوف.. وأخذ المعلومة من مصادرها الموثوقة فقط.

وطلبت الوزارة من المواطنين البقاء في منازلهم لكسر حلقة العدوى وهو الإجراء الأهم للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل أربع إصابات بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في سورية إلى 5.

 


سوريا

حالات وفاة

اصابات كورونا بدمشق

فيروس كورونا

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