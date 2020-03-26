اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مارس 2020 10:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

سفينة حربية أمريكية تمر عبر مضيق تايوان وسط تصاعد التوتر مع الصين

الخميس، 26 مارس 2020 09:43 ص
سفينة حربية أمريكية تمر عبر مضيق تايوان وسط تصاعد التوتر مع الصين سفينة حربية - صورة أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الجيشان الأمريكي والتايواني إن سفينة حربية أمريكية مرت عبر مضيق تايوان وسط تصاعد التوتر بين تايوان والصين بدرجة دفعت القوات الجوية التايوانية مؤخرا لإرسال مقاتلاتها لاعتراض مقاتلات صينية. وذكر بيان لوزارة الدفاع التايوانية اليوم الخميس أن السفينة مرت عبر المضيق وكانت تحت مراقبة القوات المسلحة التايوانية.

ووصفت الوزارة مرور السفينة بأنه "مهمة عادية" مشيرة إلى عدم وجود ما يدعو للقلق.

وقال أنتوني جونكو المتحدث باسم الأسطول السابع الأمريكي إن السفينة هي المدمرة ماكامبل المزودة بصواريخ موجهة والتي قامت بعملية "عبور روتينية لمضيق تايوان في 25 مارس بما يتفق مع القانون الدولي".

وأضاف "مرور السفينة عبر مضيق تايوان يعكس التزام الولايات المتحدة بحرية وانفتاح منطقة المحيط الهادي الهندي. ستواصل البحرية الأمريكية مهام الطيران والإبحار والعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي".

وفي الأسابيع الماضية نفذت القوات الجوية الصينية عدة مهام بالقرب من تايوان مما دفع الجيش التايواني لإرسال مقاتلات لاعتراض وإنذار الطائرات الصينية.

ووصفت تايوان التدريبات الصينية بأنها استفزازية ودعت الصين للتركيز على مكافحة تفشي فيروس كورونا بدلا من تهديدها.

 


تايوان

كورونا

سفينة حربية أمريكية

مضيق تايوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون بـ2 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون بـ2 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا

انتهاء أول يوم حظر تجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء أول يوم حظر تجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

حصاد مرحلة البناء.. 5 مشروعات لتطوير قطاع الطيران المدنى بـ948 مليون جنيه

حصاد مرحلة البناء.. 5 مشروعات لتطوير قطاع الطيران المدنى بـ948 مليون جنيه

فى زمن وباء كورونا.. كيف تستخرج بدل فاقد للرقم القومى من البيت؟

فى زمن وباء كورونا.. كيف تستخرج بدل فاقد للرقم القومى من البيت؟

بـ"شكة الإصبع".. بريطانيا تكشف عن التوصل لاختبار جديد يكشف الإصابة بكورونا

بـ"شكة الإصبع".. بريطانيا تكشف عن التوصل لاختبار جديد يكشف الإصابة بكورونا

بدأ العد التنازلى.. 28 يومًا يتبقى على شهر رمضان.. يبدأ فلكيًا الجمعة 24 أبريل

بدأ العد التنازلى.. 28 يومًا يتبقى على شهر رمضان.. يبدأ فلكيًا الجمعة 24 أبريل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة