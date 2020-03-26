سفينة حربية أمريكية تمر عبر مضيق تايوان وسط تصاعد التوتر مع الصين

رويترز

قال الجيشان الأمريكي والتايواني إن سفينة حربية أمريكية مرت عبر مضيق تايوان وسط تصاعد التوتر بين تايوان والصين بدرجة دفعت القوات الجوية التايوانية مؤخرا لإرسال مقاتلاتها لاعتراض مقاتلات صينية. وذكر بيان لوزارة الدفاع التايوانية اليوم الخميس أن السفينة مرت عبر المضيق وكانت تحت مراقبة القوات المسلحة التايوانية.