اليوم السابع
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سفارة فلسطين بالقاهرة تتابع مع " الصحة والخارجية " أوضاع الجالية بمصر

الخميس، 26 مارس 2020 03:10 م
سفارة فلسطين بالقاهرة تتابع مع " الصحة والخارجية " أوضاع الجالية بمصر دياب اللوح سفير فلسطين لدى القاهرة
كتب- هاشم الفخراني

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أفادت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة أنها على تواصل وتشاور دائم مع وزارتي الخارجية والصحة  لمتابعة ما يطرأ من مستجدات تتعلق بوباء كوفيد 19 المستجد ، ولمتابعة أية أعراض قد تطرأ على أي من المواطنين الفلسطينيين في مصر .

وأضافت السفارة ، أن هناك تنسيق مباشر مع اللجان الصحية المقرّة من قبل وزارتي الخارجية والصحة لمواجهة انتشار فيروس كورنا؛ حيث تم التنسيق بين المستشار الطبي بالسفارة واللجنة الوطنية لمكافحة عدوى الكوفيد ١٩ المستجد لاستيعاب أية حالات فلسطينية يظهر عليها أعراض المرض .

وأكدت اللجنة الصحية المصرية المعنية استعدادها التام لمواجهة أي حالات مصابة بفيروس" كورونا" على حد سواء للمصريين أو الأجانب ، وتم الاتفاق بين سفارة دولة فلسطين واللجنة حول آلية تعامل أبناء الجالية والطلبة والإجراءات الاحترازية المتبعة في حال لا قدر الله شعر المواطن الفلسطيني بأعراض مرض فيروس الكورونا سواء بارتفاع فى درجة الحرارة بشكل كبير مصاحب بسعال وضيق نفس ؛ مؤكدين ضرورة إما إبلاغ السفارة في حال ظهور أيٍ من الأعراض الصحية المصاحبة لفيروس كورونا على أي من المواطنين، أو سرعة الاتصال على الخط ساخن رقم 105 او 15335 التابع لوزارة الصحة والسكان للتبليغ عن الحالة أو لتقديم الإستفسارات اللازمة حول فيروس كورونا المستجد وآليات الوقاية منه والتعرف على الأعراض المرضية المتعلقة بالفيروس؛ ومن ثم تتولى اللجنة الصحية إرسال سيارة اسعاف وطاقم طبي مجهز ليتم نقل المريض إلى مستشفى الحميات التي تم تجهيزها للتعامل مع أي حالات مصابة وفقا للمعايير الطبية العالمية ، ليتلقى العلاج عقبها في المشافي الحكومية التابعة للدولة .

وتهيب السفارة بأبناء الجالية والطلبة الالتزام بالإجراءات الصحية التي تحفظ صحتهم وذويهم ، والتزامهم بالمنازل قدر الامكان واقتصار الحركة لحالات الضرورة القصوى ، واتباع الإجراءات الصحية المختلفة لتجاوز هذه الأزمة بسلام.

 

وتؤكد السفارة استمرارها في تأدية دورها بناءً على توجيهات  الرئيس محمود عباس وتعليمات وزير الخارجية رياض المالكي ، حيث شكلت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة خلية أزمة على مدار الساعة برئاسة سعادة السفير دياب اللوح لمتابعة أوضاع وشؤون الجالية الفلسطينية والطلبة ، داعية أبناء الجالية الفلسطينية في مصر والطلبة الدارسين فيها إلى ضرورة التواصل معها مباشرة في حالات الطوارىء وذلك من خلال هواتفها الأرضية خلال مواعيد العمل الرسمية ، كما تم تخصيص رقم جوال طوارئ خارج أوقات العمل الرسمية، بالإضافة إلى التواصل المباشر مع سعادة السفير، حيث تضع السفارة نفسها  بكافة مكوناتها لخدمة المواطن الفلسطيني خلال الأزمة الراهنة.

 

 

 


فلسطين

مصر

سفارة فلسطين بالقاهرة

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