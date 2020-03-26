زلزال بقوة 6 درجات يضرب جنوب شرقى الفلبين

رويترز

قال مركز رصد الزلازل الأوروبى المتوسطى اليوم الخميس إن زلزالا بقوة ست درجات ضرب منطقة على بعد 196 كيلومترا جنوب شرقى بودتا فى الفلبين.

وأعلنت الرابطة الطبية الفلبينية، اليوم الخميس، عن وفاة تسعة أطباء فى البلاد بسبب فيروس كورونا، وذلك تزامنًا مع عجز المستشفيات عن استيعاب المصابين وشكوى الأطباء من عدم توفير الحماية اللازمة لهم، من جهته قال نائب رئيس الرابطة الطبية، بينيتو أتيانزا، في تصريحات نقلتها صحيفة (فلبين ستار) الفلبينية، "لو كان الأمر موكلا إلى ، لطالبت بإجراء اختبار (الكشف عن الإصابة بالفيروس) للعاملين في الصفوف الأمامية أولًا واختبارهم مجددًا بعد مرور سبعة أيام، لأن الأطباء قد يكونوا حاملين للفيروس".