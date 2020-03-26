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روسيا: انطلاق اختبار لجهوزية وحدات الجيش الروسى فى مكافحة فيروس "كورونا"

الخميس، 26 مارس 2020 02:59 ص
روسيا: انطلاق اختبار لجهوزية وحدات الجيش الروسى فى مكافحة فيروس "كورونا" عناصر من الجيش الروسى
موسكو أ ش أ

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أعلن وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، عن انطلاق عملية اختبار لجهوزية مختلف وحدات الجيش الروسى فى مكافحة فيروس "كورونا" المستجد.

وقال شويجو - فى تصريح اليوم الأربعاء - : "العملية ستبدأ اليوم وتستمر حتى الثامن والعشرين من مارس الجاري"، مضيفًا : "هذا الاختبار يشمل هيئات القيادة والتشكيلات فى المناطق والوحدات العسكرية الغربية والوسطى، بالإضافة إلى القوات الجوية وقوات الصواريخ وقوات الوقاية من الاشعاعات الكيمائية والبيولوجية وقوات الهندسة والوحدات الطبية".

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أمر، فى وقت سابق من اليوم، بإجراء اختبار جهوزية بهدف التأكد من استعداد القوات المسلحة الروسية لمواجهة تفشى فيروس "كورونا" المستجد. "كوفيد-19".

 


وزير الدفاع الروسي

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