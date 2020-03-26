اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مارس 2020 04:36 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رفع 250 طنا مخلفات بمنطقة الزرايب بالجيزة.. والمحافظ يوجه بتطهيرها.. صور

الخميس، 26 مارس 2020 04:12 م
رفع 250 طنا مخلفات بمنطقة الزرايب بالجيزة.. والمحافظ يوجه بتطهيرها.. صور رفع المخلفات من منطقة الزرايب بالجيزة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كلف اللواء أحمد راشد، محافظة الجيزة، باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا حفاظا على سلامة المواطنين، مضيفا أنه تم شن حملة موسعة على مناطق الزرايب بمراكز ومدن أوسيم وكرداسة، بهدف رفع كافة مخلفات القمامة وروث الحيوانات لما تسببه من روائح كريهة واضرار جسيمة تساعد على انتشار الفيروسات، وذلك فى اطار الاجراءات الاحترازية التى تقوم بها المحافظة لمكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد.
 
وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه تم رفع 250 طن مخلفات حتى الآن، وعلى مدار يومين بمعدات هيئة النظافة وجارى استكمال الحملات بمنطقة الزرايب لرفع كافه المخلفات.
 
وأكد راشد على استمرار نشر التوعية وتقديم النصائح والإرشادات الوقائية لمستغلى وقاطنى تلك المناطق لسرعة رفع المخلفات حفاظا على سلامتهم وعدم تكرار وضع المخلفات بتلك الطرق الضارة على البيئة، حيث منح محافظ الجيزة مهلة لمستغلى وقاطنى منطقة الزرايب لتطهير المواقع ورفع كافة المخلفات الخاصة بهم.
 
كما كلف المحافظ جهاز التفتيش والمتابعة وإدارات شئون البيئة والصحة والزراعة بالمتابعة والمرور الدورى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والوقائية حيال المخالفين فى حال الإصرار على المخالفة وعدم التزامهم بالتعليمات.
 
ووجه المحافظ مديرية الطب البيطرى بالتعاون مع هيئة النظافة والتجميل برش وتطهير المنطقة بالكامل لعدم تأثيرها على المناطق المجاورة وحرصا علي أمن وسلامة المواطنين.
 
الحملات التى نفذتها محافظة الجيزة كانت بتواجد ميداني من إبراهيم الشهابى نائب المحافظ والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد والمهندس أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة بالجيزة، ورؤساء مراكز أوسيم وكرداسة.
 
كانت اتخذت محافظة الجيزة عدداً من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا منها إيقاف جميع الأسواق الأسبوعية فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من عدم تنظيم تلك الأسواق لما تحويه من تجمعات كثيفة للمواطنين.
رفع المخلفان من منطقة الزرايب بالجيزة (2)
رفع المخلفان من منطقة الزرايب بالجيزة 

رفع المخلفان من منطقة الزرايب بالجيزة (3)
رفع المخلفان من منطقة الزرايب بالجيزة 

رفع المخلفان من منطقة الزرايب بالجيزة (4)
رفع المخلفان من منطقة الزرايب بالجيزة 

رفع المخلفان من منطقة الزرايب بالجيزة (5)
رفع المخلفان من منطقة الزرايب بالجيزة 

رفع المخلفان من منطقة الزرايب بالجيزة (6)
رفع المخلفان من منطقة الزرايب بالجيزة 

رفع المخلفان من منطقة الزرايب بالجيزة (7)
رفع المخلفان من منطقة الزرايب بالجيزة 

رفع المخلفان من منطقة الزرايب بالجيزة (1)
رفع المخلفان من منطقة الزرايب بالجيزة 

 


الزرايب

كرداسة

المخلفات

كورونا

فيروس كورونا

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اعرف إزاى تقدم شكوى بمحافظة الجيزة بعد تعليق العمل بمكاتب خدمة المواطنين

الخميس، 26 مارس 2020 12:00 ص

محافظ الجيزة وأبو العينين ينفذان مسحا شاملا لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين

الأربعاء، 25 مارس 2020 03:55 م

محافظة الجيزة تعلن خدمات إلكترونية لاستقبال شكاوى المواطنين

الأربعاء، 25 مارس 2020 12:42 م

محافظ الجيزة يعلق العمل بمكاتب خدمة المواطنين ويقتصر التواصل إلكترونيا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 03:29 م

محافظ الجيزة يوقع غرامات مالية على شركات الجمع السكنى ببولاق والعجوزة لعدم التزامهم

الثلاثاء، 24 مارس 2020 01:19 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: وقف العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات باستثناء صرف العلاج الشهرى

الصحة: وقف العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات باستثناء صرف العلاج الشهرى

س و ج.. كيف يتعامل الأهلي مع ملف رمضان صبحى؟

س و ج.. كيف يتعامل الأهلي مع ملف رمضان صبحى؟

وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون بـ2 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون بـ2 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا

انتهاء أول يوم حظر تجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء أول يوم حظر تجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة