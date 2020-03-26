رفع 250 طنا مخلفات بمنطقة الزرايب بالجيزة.. والمحافظ يوجه بتطهيرها.. صور

كتب سيد الخلفاوى

كلف اللواء أحمد راشد، محافظة الجيزة، باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا حفاظا على سلامة المواطنين، مضيفا أنه تم شن حملة موسعة على مناطق الزرايب بمراكز ومدن أوسيم وكرداسة، بهدف رفع كافة مخلفات القمامة وروث الحيوانات لما تسببه من روائح كريهة واضرار جسيمة تساعد على انتشار الفيروسات، وذلك فى اطار الاجراءات الاحترازية التى تقوم بها المحافظة لمكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه تم رفع 250 طن مخلفات حتى الآن، وعلى مدار يومين بمعدات هيئة النظافة وجارى استكمال الحملات بمنطقة الزرايب لرفع كافه المخلفات.

وأكد راشد على استمرار نشر التوعية وتقديم النصائح والإرشادات الوقائية لمستغلى وقاطنى تلك المناطق لسرعة رفع المخلفات حفاظا على سلامتهم وعدم تكرار وضع المخلفات بتلك الطرق الضارة على البيئة، حيث منح محافظ الجيزة مهلة لمستغلى وقاطنى منطقة الزرايب لتطهير المواقع ورفع كافة المخلفات الخاصة بهم.

كما كلف المحافظ جهاز التفتيش والمتابعة وإدارات شئون البيئة والصحة والزراعة بالمتابعة والمرور الدورى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والوقائية حيال المخالفين فى حال الإصرار على المخالفة وعدم التزامهم بالتعليمات.

ووجه المحافظ مديرية الطب البيطرى بالتعاون مع هيئة النظافة والتجميل برش وتطهير المنطقة بالكامل لعدم تأثيرها على المناطق المجاورة وحرصا علي أمن وسلامة المواطنين.

الحملات التى نفذتها محافظة الجيزة كانت بتواجد ميداني من إبراهيم الشهابى نائب المحافظ والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد والمهندس أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة بالجيزة، ورؤساء مراكز أوسيم وكرداسة.

كانت اتخذت محافظة الجيزة عدداً من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا منها إيقاف جميع الأسواق الأسبوعية فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من عدم تنظيم تلك الأسواق لما تحويه من تجمعات كثيفة للمواطنين.