رئيس وزراء كوريا جنوبية يتعهد بعدم التساهل مع مخالفى قواعد العزل الإلزامى

جاء ذلك خلال اجتماع للمقر المركزي للإجراءات المضادة للكوارث والسلامة الذي ترأسه رئيس الوزراء اليوم في المجمع الحكومي في سول، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية /يونهاب/.

وقال" إن العزل الذاتي هو الإجراء القانوني الإلزامي، ويجب رفع الشكاوى تجاه المخالفين الكوريين، وفرض الترحيل على المخالفين الأجانب".

وأكد رئيس الوزراء أن التزام القادمين من الخارج بالعزل الذاتي بشكل صارم يعزز الحد من انتشار فيروس كورونا وطمأنة الناس. ودعا مسؤولين معنيين إلى شرح القواعد ذات الصلة بشكل صحيح للقادمين، ومنعهم من استخدام وسائل المواصلات العامة عند انتقالهم من المطار إلى منازلهم.

وطالب جيونج من الحكومات المحلية تعيين موظف عام لكل شخص معزول، لمراقبته عن كثب بالاستفادة من نظام تحديد المواقع.

وكانت الحكومة الكورية الجنوبية قد قررت تشديد إجراءات الدخول للقادمين من الولايات المتحدة ابتداء من يوم 27 مارس، لتفرض عليهم عزلا ذاتيا إلزاميا لمدة 14 يوما.