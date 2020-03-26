اليوم السابع
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الخميس، 26 مارس 2020 10:19 ص
خالد صلاح
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رئيس وزراء كوريا جنوبية يتعهد بعدم التساهل مع مخالفى قواعد العزل الإلزامى

الخميس، 26 مارس 2020 09:19 ص
رئيس وزراء كوريا جنوبية يتعهد بعدم التساهل مع مخالفى قواعد العزل الإلزامى رئيس كوريا الجنوبية مون جاى إن
سول (أ ش أ)

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توعد رئيس الوزراء الكورى الجنوبى جيونج سيه-جيون، اليوم الخميس، بعدم التساهل مع المخالفين لقواعد العزل الذاتى الإلزامى بدون أسباب معقولة من بين القادمين من أوروبا والولايات المتحدة، وذلك في محاولة للحد من انتقال فيروس (كورونا) المستجد(كوفيد-19) من الخارج إلى البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع للمقر المركزي للإجراءات المضادة للكوارث والسلامة الذي ترأسه رئيس الوزراء اليوم في المجمع الحكومي في سول، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية /يونهاب/.

وقال" إن العزل الذاتي هو الإجراء القانوني الإلزامي، ويجب رفع الشكاوى تجاه المخالفين الكوريين، وفرض الترحيل على المخالفين الأجانب".
وأكد رئيس الوزراء أن التزام القادمين من الخارج بالعزل الذاتي بشكل صارم يعزز الحد من انتشار فيروس كورونا وطمأنة الناس. ودعا مسؤولين معنيين إلى شرح القواعد ذات الصلة بشكل صحيح للقادمين، ومنعهم من استخدام وسائل المواصلات العامة عند انتقالهم من المطار إلى منازلهم.

وطالب جيونج من الحكومات المحلية تعيين موظف عام لكل شخص معزول، لمراقبته عن كثب بالاستفادة من نظام تحديد المواقع.
وكانت الحكومة الكورية الجنوبية قد قررت تشديد إجراءات الدخول للقادمين من الولايات المتحدة ابتداء من يوم 27 مارس، لتفرض عليهم عزلا ذاتيا إلزاميا لمدة 14 يوما.

من جانب أخر بحث الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن، هاتفيا، مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو؛ سبل التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية /يونهاب/ اليوم /الخميس، أن مون وترودو استعرضا التطورات الأخيرة الخاصة بالاستجابة لفيروس (كورونا) وتبادلا وجهات النظر فيما يتعلق بالتعاون المتبادل بين البلدين للتصدي لفيروس (كورونا) أثناء المحادثات الهاتفية بينهما التي استمرت لمدة 32 دقيقة.

وسبق أن تحدث الرئيس الكوري الجنوبي مع زعماء 9 دول من بينها مصر والصين وفرنسا والسعودية والولايات المتحدة وغيرها، لبحث سبل التصدي لفيروس كورونا منذ يوم 20 فبراير الماضي.

 


كوريا الجنوبيه

كورونا

فيروس كورونا

العزل الذاتى

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